霍諾德攻頂101後　網友點「第二高樓」藏魔王關

▲美國攀岩名將霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101，震撼畫面在社群平台被瘋狂轉傳。（圖／記者李毓康攝）

記者張雅雲／高雄報導

美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手爬上台北101制高點，完成挑戰後，驚險畫面在全球瘋傳，不少網友開始敲碗霍諾德攻頂全台第2高樓「高雄85大樓」，高度約347.5公尺，在地人直言，最後一段塔頂避雷針又細又長，難度超高。

霍諾德25日完成徒手攻頂台北101，樓高達508公尺、全程約91分鐘，震撼畫面在社群平台被瘋狂轉傳，不少網友開出「挑戰清單」，直接敲碗下一站改到全台第2高樓「高雄85大樓」。

高雄85大樓樓高347.5公尺，特殊的雙塔外型加上港景視野，一直是高雄最具辨識度的城市地標，也是全台第二高樓，這波「101熱潮」再度讓85大樓被推上討論焦點，在地人直言，最後一段塔頂避雷針又細又長，「才是魔王關卡」。

相較台北101所在的信義計畫區，長年以商業核心支撐高價，高雄85大樓位於亞洲新灣區，近年則因建設與產業題材發酵，房市討論度也同步升溫。

▲高雄85大樓樓高347.5公尺，特殊的雙塔外型加上港景視野，一直是高雄最具辨識度的城市地標。（圖／記者張雅雲攝）

85大樓正對新光綠園道、高雄市立總圖，地段條件精華。台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，隨著亞洲新灣區2.0啟動，產業陸續進駐，區域房價呈現穩步走揚，且產品多元，從1~4房、約10~80坪都有，能滿足首購、自住到換屋等不同需求。

劉沛緹指出，高雄地標旁還有1字頭房價，緊鄰85大樓的「諾貝爾大樓」近1年成交單價落在12.9~26萬元間，均價為16萬元，主力總價帶約500~700萬元，吸引看準亞灣發展性的自住客與首購族進場卡位。

此外，亞灣一帶豪宅聚落逐步成形，指標豪宅案成交單價已站上6字頭，也讓周邊中古大樓出現「比價效應」，10年內大樓多規劃2~3房，成交價落在4字頭，因購屋門檻相對低，吸引年輕首購族以低總價入住市中心，40年屋齡大樓成交價落在20萬元上下，若是經過整理的屋況，也要24~25萬元。

