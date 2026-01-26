ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

東京「紙片屋」最窄只有60公分！　上廁所要出門

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲曾有YouTuber拍影片開箱這棟建築物。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

在寸土寸金的日本東京，驚人的極窄紙片屋再度引發熱議，這棟練馬區的建築外型宛如大型黃色骨牌，最窄處不到2英尺（約60公分），卻能在只有一個停車位大小的土地上蓋起地下一層、地上五層的建築物，且能容納4戶人家。

紐約郵報報導，YouTube頻道「Tokyo Lense」主持人諾姆（Norm Nakamura）曾於2023年拍影片開箱這棟建物，影片瀏覽次數突破1300多萬次，到了近期，這段影片再度在社群平台X流傳。

諾姆當時以「住在瑞士三角巧克力裡面」來比喻其狹窄程度，空間壓縮到極致，但內部機能意外完整，推開大門進入屋內之後，可見一側是附有小窗戶、小浴缸區的淋浴間，另一側是簡易廚房，有爐子、小冰箱和水槽。再往裡面走就可見到屋內唯一的房間，兩側都有窗，也有置物空間，但最寬處大約只有2.4公尺。

儘管生活機能勉強湊合，但住這裡代價除了空間，還有生活品質上挑戰：

．租金低廉： 2023年時一戶月租約268美元（約新台幣8440元）。
．隔音不佳： 由於位處五叉路口，諾姆直言這是他在日本體驗過最吵的公寓。
．房內沒廁所： 住戶必須走出房門穿越窄小樓梯間，才能使用公用廁所，且空間小到像是飛機廁所。

東京練馬日韓要聞

