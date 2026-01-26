衝動買房「65K房貸繳不出來」　要爸爸解定存幫還錢：不然會斷頭

▲父親猶豫要不要幫孩子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

當孩子買房出現財務危機，父母到底該不該出手相救？律師蘇家宏分享一個真實案例，兒子未經討論就買下2500萬元的房子，每月房貸6.5萬元，兒子月薪8萬元，還款壓力過大，於是向62歲的爸爸求救，要爸爸名下存款解約，幫忙還貸款，若不出手幫助，房子恐怕就要斷頭了。對此，律師給出2個建議。

兒子繳不出6.5萬房貸 求救爸爸

蘇家宏律師在臉書發文，大兒子在未與家人商量的情況下，購買一間新北市總價2500萬元的華廈，日後每月房貸高達6.5萬元，卻只有8萬元的月收入，幾乎入不敷出。眼見撐不下去，他向父親求助，甚至希望父親解掉存款幫忙還房貸。不僅如此，連母親與小兒子也開口要父親「錢分一分」，讓他既氣又無奈。

爸爸只是一個上班族，也62歲了，生氣兒子竟都沒有替爸爸想，事後罵了孩子一頓，但也考慮是不是該出手幫助？

蘇家宏律師表示，從父親的猶豫中，可以看見父母那份深沉的愛，哪怕生氣、失望，內心仍然不捨孩子吃苦。蘇家宏直言，若是他，絕不會選擇替孩子還貸，讓孩子在年輕時「痛一次」，反而會成為人生寶貴的學費，「如果確實無法支付房貸，得要面臨斷頭，那麼就好好認賠殺出」

蘇家宏強調，與其讓孩子躲過眼前風暴，不如讓他親自學會承擔後果，這次的錯誤能讓他日後在重大決策前更謹慎，也學會凡事先與長輩溝通。

蘇家宏也指出，若父母願意支援，應該先觀察孩子是否懂得感恩，而不是把幫忙當成「理所當然」。他建議可請孩子簽下承諾書，例如未來會償還父親、或在父親老後每月提供生活費。蘇家宏坦言，「父親對孩子不是計較，而是彼此要有法律的『備忘錄』，一旦未來你退休生活有所需要，讓孩子不要忘記承諾。」

別忽略稅務風險 替孩子還房貸恐須繳贈與稅



蘇家宏也提醒，父母若幫孩子繳房貸，要留意一點，「無償替孩子清償房貸，在法律上就如同贈與」；根據國稅局規定，若當年度贈與總額超過244萬元免稅額，就會被課徵贈與稅，這點經常被忽略，「爸爸也要多多留意自己的贈與額度，以免自己要額外負擔贈與稅的問題。」