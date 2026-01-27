ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

市心到衛星城鎮　台中5大「生大於死」區出爐　

▲▼ 沙鹿市況,沙鹿房市,富旺國際,沙鹿街景,林佑任 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯、南屯、沙鹿、潭子、大雅等5區，仍維持「出生大於死亡」的正成長態勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台受少子化影響，人口自然增加率普遍走低，但台中市總人口數已達286萬8465人，持續朝287萬大關邁進。進一步分析各行政區結構，北屯、南屯、沙鹿、潭子、大雅等5區，仍維持「出生大於死亡」的正成長態勢。

這5大行政區因具備交通優勢或產業聚落，成為年輕家庭移居首選，剛性需求也實質反映在區域房價表現上。觀察這5大「長青熱區」的最新預售屋實價登錄數據，從核心重劃區到衛星市鎮，房價天花板均有向上突破的趨勢。

作為台中人口第一大區，北屯區房市熱度集中於「14期重劃區」。區域指標案「有愛臻邸」近期實登單價來到78.5萬元，全案平均單價達77.7萬元；同區的「遠雄丰尚」近期成交價也達72.7萬元。北屯區在人口紅利與重大建設雙重加持下，房價行情已穩站7字頭。

▲▼14期,重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區房市熱度集中於「14期重劃區」房價行情已穩站7字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

南屯區近期則受惠於「13期重劃區」開發議題，價格表現強勁。指標建案「順天MR.L」近期出現單價80萬元的成交紀錄，創下區域新高；同區的「國泰蒔萃」平均單價也來到71.9萬元。

受惠於中科擴廠效應，鄰近的大雅區與潭子區承接不少科技新貴的居住需求。大雅區房價在「坤聯發大雅匯」等案帶動下，近期單價來到56.6萬元，全案平均單價為55.9萬元。

潭子區則因74號快速道路串聯交通，房價漲勢相對溫和穩定，近期如「昌祐捷作」平均單價約41.2萬元、「聚佳豐美」近期單價則在41萬元左右，對於首購族群仍具吸引力。

代銷業者理許智堯說：「在核心區旁的衛星城鎮，生活便利度不亞於市心，如今在地段稀缺、價格高漲的台中重劃區市場中，新案若具備地王規模基地、價格適當，市場熱度就還是存在。」

▲▼13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯區近期則受惠於「13期重劃區」開發議題，價格表現強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

海線方面，沙鹿區在特五號道路通車與捷運藍線定案後，房價結構已明顯改變。指標建案「富宇臻藏」平均單價達50.2萬元，近期成交價約49.1萬元，另一指標案「時代之丘」平均單價也達44.3萬元。這顯示過往被視為蛋白區的海線，在交通建設落實與人口移入支撐下，房價已正式站上5字頭大關。

《住展雜誌》發言人陳炳辰分析：「以4期、13期與中科生活圈來說，背後都有就業支撐與交通題材，價格上漲並非單靠題材炒作，而是來自長期居住需求累積。但在信用管制與買氣趨保守的情況下，投資型產品空間有限，但這類人口紅利區仍會呈現量縮價撐格局，價格不再暴衝，但回檔幅度相對有限，對自住族與換屋族而言，反而進入理性選擇期。」

關鍵字：台中人口房價走勢北屯房市重劃區少子化影響

全台受少子化影響，人口自然增加率普遍走低，但台中市總人口數已達286萬8465人，持續朝287萬大關邁進。進一步分析各行政區結構，北屯、南屯、沙鹿、潭子、大雅等5區，仍維持「出生大於死亡」的正成長態勢。

6小時前

