開箱「陶朱隱園」！月維護金上看800萬　首批「百萬住客」現身

記者項瀚／台北報導

全台最貴豪宅「陶朱隱園」頗為神秘，在去年正式售出首戶，17樓單戶總價11.1億元，單價364萬元。今（27日）「陶朱隱園」內部首次開箱，包括1樓生態庭園、360度大廳、停得下救護車的電梯、坐擁瀑布景觀的游泳池，及身價百萬的池中錦鯉，處處是亮點。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

▲全台最貴豪宅「陶朱隱園」內部在今（27日）首次曝光 。（圖／記者項瀚攝）

「陶朱隱園」去年11月正式開胡，17樓戶以11.1億元交易，權狀337.42坪，包括4車位（約38坪），拆算每坪單價約364萬元，創實價登錄以來最高單價。據了解，該戶買方規劃自住，即將進場裝潢。

「陶朱隱園」自規劃到落成歷時長達15年，在2018年取得使照，其中1樓生態庭園，更耗時4年打造，導入完整生態循環概念，從植栽配置、微氣候調節到水文系統皆反覆實驗調整。

▲▼「陶朱隱園」1樓的生態庭園 。（圖／記者項瀚攝）

沿著整圈360度的生態庭園行走，就如同走在森林裡面，途中可以看到小溪、瀑布、用竹子編成的涼亭。「陶朱隱園」樹醫師詹鳳春表示：「2000坪的生態庭園導入上百種植物，且很多特別的植物，像是500年的羅漢松等。」

詹鳳春表示：「為維護這2000坪生態庭園，除有1位樹醫師、2位樹護士，每月都要來3~4次，另外還配有4位駐點人員，每日監測維護樹木健康。」





▲▼「陶朱隱園」1樓大廳 。（圖／記者項瀚攝）

走進1樓大廳空間，就聞到森林般的香氛，繞行一圈360度，安置許多頗具設計感的沙發、桌子等傢俱，就像是一間頗具特色、藝術氛圍的高檔飯店。

▲▼「陶朱隱園」的超大電梯及B1第二門廳。（圖／記者項瀚攝）

接著走進從可以讓救護車進出的超大電梯，來到B1就是氣派的第二門廳，可供住戶的司機接送上下車，另一頭則是游泳池，搭配整片的大面落地窗，可一邊欣賞瀑布景觀。

有趣的是，在瀑布下方的小溪流中，有8條錦鯉魚號稱「陶朱隱園」首批住客，其中一條「冠軍魚」身價更達百萬元，其他則約30萬元左右。

▲▼「陶朱隱園」游泳池及小溪中的錦鯉魚。（圖／記者項瀚攝）

最後搭乘電梯到頂層R樓，除有大圓桌宴客廳，還有其他的休憩空間。此外還有大露台，景觀視野佳，將101大樓、山景盡收眼底。

▲▼「陶朱隱園」頂層R樓的走道及露台。（圖／記者項瀚攝）

中工發言人程安慈表示：「『陶朱隱園』每戶300坪，每坪管理費600元，另外1車位管理費2000元。」以已售出的17樓戶計算，每月管理費18.6萬元，以此換算全棟40戶，每月就要近800萬元。

程安慈表示：「『陶朱隱園』積極銷售，鎖定國內外企業主、層峰人士，目前每週有5~6組符合資格審查的客戶參觀。價格方面，這麼好的地段、稀有的產品，相信價格有往上的空間。」

