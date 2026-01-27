ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看800萬　首批「百萬住客」現身

記者項瀚／台北報導

全台最貴豪宅「陶朱隱園」頗為神秘，在去年正式售出首戶，17樓單戶總價11.1億元，單價364萬元。今（27日）「陶朱隱園」內部首次開箱，包括1樓生態庭園、360度大廳、停得下救護車的電梯、坐擁瀑布景觀的游泳池，及身價百萬的池中錦鯉，處處是亮點。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

▲全台最貴豪宅「陶朱隱園」內部在今（27日）首次曝光 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「陶朱隱園」去年11月正式開胡，17樓戶以11.1億元交易，權狀337.42坪，包括4車位（約38坪），拆算每坪單價約364萬元，創實價登錄以來最高單價。據了解，該戶買方規劃自住，即將進場裝潢。

「陶朱隱園」自規劃到落成歷時長達15年，在2018年取得使照，其中1樓生態庭園，更耗時4年打造，導入完整生態循環概念，從植栽配置、微氣候調節到水文系統皆反覆實驗調整。

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

▲▼「陶朱隱園」1樓的生態庭園 。（圖／記者項瀚攝）

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

沿著整圈360度的生態庭園行走，就如同走在森林裡面，途中可以看到小溪、瀑布、用竹子編成的涼亭。「陶朱隱園」樹醫師詹鳳春表示：「2000坪的生態庭園導入上百種植物，且很多特別的植物，像是500年的羅漢松等。」

詹鳳春表示：「為維護這2000坪生態庭園，除有1位樹醫師、2位樹護士，每月都要來3~4次，另外還配有4位駐點人員，每日監測維護樹木健康。」

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

▲▼「陶朱隱園」1樓大廳 。（圖／記者項瀚攝）

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

走進1樓大廳空間，就聞到森林般的香氛，繞行一圈360度，安置許多頗具設計感的沙發、桌子等傢俱，就像是一間頗具特色、藝術氛圍的高檔飯店。

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

▲▼「陶朱隱園」的超大電梯及B1第二門廳。（圖／記者項瀚攝）

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

接著走進從可以讓救護車進出的超大電梯，來到B1就是氣派的第二門廳，可供住戶的司機接送上下車，另一頭則是游泳池，搭配整片的大面落地窗，可一邊欣賞瀑布景觀。

有趣的是，在瀑布下方的小溪流中，有8條錦鯉魚號稱「陶朱隱園」首批住客，其中一條「冠軍魚」身價更達百萬元，其他則約30萬元左右。

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

 ▲▼「陶朱隱園」游泳池及小溪中的錦鯉魚。（圖／記者項瀚攝）

▲▼ 陶朱隱園的魚 。（圖／記者項瀚攝）

最後搭乘電梯到頂層R樓，除有大圓桌宴客廳，還有其他的休憩空間。此外還有大露台，景觀視野佳，將101大樓、山景盡收眼底。

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

▲▼「陶朱隱園」頂層R樓的走道及露台。（圖／記者項瀚攝）

▲▼ 陶朱隱園內部 。（圖／記者項瀚攝）

中工發言人程安慈表示：「『陶朱隱園』每戶300坪，每坪管理費600元，另外1車位管理費2000元。」以已售出的17樓戶計算，每月管理費18.6萬元，以此換算全棟40戶，每月就要近800萬元。

程安慈表示：「『陶朱隱園』積極銷售，鎖定國內外企業主、層峰人士，目前每週有5~6組符合資格審查的客戶參觀。價格方面，這麼好的地段、稀有的產品，相信價格有往上的空間。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

關鍵字：陶朱隱園內部豪宅開箱生態庭園頂樓瀑布花園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

僅加價4880元！　幸運兒標走中捷熱門共構宅

台中市捷運工程局日前標售捷運綠線文華高中站共構宅「冠德文心綻」3戶市府分回戶，在政府打炒房重拳下，過去那種瘋狂加價的投資客全數退場，信義房屋專家表示，在溢價率幾乎是0％之下，自住客是這波標售的最大贏家。

7小時前

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看800萬　首批「百萬住客」現身

全台最貴豪宅「陶朱隱園」頗為神秘，在去年正式售出首戶，17樓單戶總價11.1億元，單價364萬元。今（27日）「陶朱隱園」內部首次開箱，包括1樓生態庭園、360度大廳、停得下救護車的電梯、坐擁瀑布景觀的游泳池，及身價百萬的池中錦鯉，處處是亮點。

8小時前

市中心老屋鍍金　建商砸2.7億入手83年南高老透天

市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，高雄市政府生活圈2棟屋齡83年老透天，一口氣出現轉手交易，成交價達2億7679萬元，據查，新買家為富樂富建設以曾姓自然人名義入手，信義房屋專家表示，該區屬於南高蛋黃區，土地供給幾近飽和，多靠整合透天入手。

10小時前

老司機少一處逍遙地　新北人2.8億買嘉義老牌MOTEL

歐遊國際連鎖精品旅館嘉義館位於嘉義市西區，根據《Google Maps》最早街景顯示，經營最少15年，堪稱當地老字號MOTEL，去年11月突無預警結束營業，根據實登，該棟汽旅10月以2億8268.6萬元轉手，據查，新買家為新北市自然人。

11小時前

地價回頭、交易腰斬！　業界認：2026將成「最冷土地年」

土地市場熱度明顯降溫，統計實價登錄數據顯示，南屯區2025年土地交易呈現「價量雙減」態勢，平均單價由2024年的53.05萬元下滑至43.04萬元，跌幅達18.8%。交易量更從464筆腰斬至263筆，建商購地轉趨觀望。

12小時前

雙北最便宜捷運宅「北市2站入列」　單價4字頭買得到

雙北房價最親民的10大捷運站出列，每坪均價落在34.4~45.7萬元間，其中淡水區、新莊區皆有3站入榜。而台北市也有2站入榜，都位於北投區，顯示捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。

13小時前

市心到衛星城鎮　台中5大「生大於死」區出爐　

全台受少子化影響，人口自然增加率普遍走低，但台中市總人口數已達286萬8465人，持續朝287萬大關邁進。進一步分析各行政區結構，北屯、南屯、沙鹿、潭子、大雅等5區，仍維持「出生大於死亡」的正成長態勢。

14小時前

東京「紙片屋」最窄只有60公分！　上廁所要出門

在寸土寸金的日本東京，驚人的極窄紙片屋再度引發熱議，這棟練馬區的建築外型宛如大型黃色骨牌，最窄處不到2英尺（約60公分），卻能在只有一個停車位大小的土地上蓋起地下一層、地上五層的建築物，且能容納4戶人家。

1/26 18:54

六都2.1萬件租補溢領「要繳回」　國土署：可協議分期

近日有部分民眾收到政府公文，通知須補繳溢領的租屋補貼，對此內政部國土署表示，去年以六都為例，溢領件數約2.1萬件，民眾如有分期需求，可依機制協議分期或延長返還期限。

1/26 18:18

霍諾德攻頂101後　網友點「第二高樓」藏魔王關

美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手爬上台北101制高點，完成挑戰後，驚險畫面在全球瘋傳，不少網友開始敲碗霍諾德攻頂全台第2高樓「高雄85大樓」，高度約347.5公尺，在地人直言，最後一段塔頂避雷針又細又長，難度超高。

1/26 17:54

阿Ken參加婚禮心亞勒　納豆催：你快一點吧

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看..

衝動買房「65K房貸繳不出來」..

天母最高豪宅「唯一待售戶」身價..

資深房仲：從買房那一刻「人生慢..

租屋處漏水！男自付31萬修理　..

市中心老屋鍍金　建商砸2.7億..

地價回頭、交易腰斬！　業界認：..

新電視太大！吊車出動「空運搬進..

8年毛胚屋價漲逾800萬　「只..

市心到衛星城鎮　台中5大「生大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

僅加價4880元！　幸運兒標走..

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看..

市中心老屋鍍金　建商砸2.7億..

老司機少一處逍遙地　新北人2...

地價回頭、交易腰斬！　業界認：..

雙北最便宜捷運宅「北市2站入列..

市心到衛星城鎮　台中5大「生大..

東京紙片屋最窄只有60公分　上..

六都2.1萬件租補溢領「要繳回..

霍諾德攻頂101後　網友點「第..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366