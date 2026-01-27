市中心老屋鍍金　建商砸2.7億入手83年南高老透天

▲高雄市政府生活圈2棟屋齡83年老透天，一口氣出現轉手交易，成交價達2億7679萬元，目前臨路已圍起鐵皮圍籬。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，高雄市政府生活圈2棟屋齡83年老透天，一口氣出現轉手交易，成交價達2億7679萬元，據查，新買家為富樂富建設以曾姓自然人名義入手，信義房屋專家表示，該區屬於南高蛋黃區，土地供給幾近飽和，多靠整合透天入手。

2棟老透天位於苓雅區永裕街，2025年5月出現轉手交易，根據實登，屋齡達83年，2戶地坪合計247.14坪、建坪25坪，成交價2億7679萬元，土地使用分區為住5，換算地價單坪112萬元，目前臨路已圍起鐵皮圍籬。

▲區內可建地有限，土地交易量稀少，開發多仰賴逐筆整合。（圖／翻攝自Google Maps）

其中1戶透天在2021年曾有交易紀錄，該戶地坪86.21坪、建坪14坪，總價7327.85萬元，換算地價85萬元，等於4年來地價出現31.7%漲幅。據查，新買家為富樂富建設以曾姓自然人名義入手。記者致電該公司詢問後續規劃，截至截稿尚未回應。

信義房屋市府復興店專案經理林彥輝表示，該區鄰近高雄市政府，青年路、復興路沿線商家林立，屬於南高蛋黃區，不過區內可建地有限，土地交易量稀少，開發多仰賴逐筆整合。

▲屋齡10年大樓，近期成交單價多落在每坪36~38萬元，且已有成交價陸續站上4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

該區由於發展成熟，屋齡普遍偏高，房市新舊落差拉大；若以透天換算單坪地價，街上土地行情約落在每坪90~100萬元，本次透過整合放大基地規模後，土地單價站上每坪110萬元，改寫區域苓東段地價新高。外界預估，若新推案開價也要站上5字頭。

▲苓雅區永裕街透天交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

該區新推案以大樓產品為主，新案單價已逼近5字頭，屋齡10年大樓，近期成交單價多落在每坪36~38萬元，且已有成交價陸續站上4字頭。至於屋齡25~35年的中古大樓，單價約落在每坪25~28萬元。

林彥輝說：「區域新案價格上漲後，開始有部分買方轉向屋齡較新的中古屋，尤其中古屋若已有裝潢，可降低裝潢自備款支出，對自住客仍具吸引力。」

