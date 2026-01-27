雙北最便宜捷運宅「北市2站入列」　單價4字頭買得到

▲雙北房價最親民的10大捷運站出列，每坪均價落在34.4~45.7萬元間。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

雙北房價最親民的10大捷運站出列，每坪均價落在34.4~45.7萬元間，其中淡水區、新莊區皆有3站入榜。而台北市也有2站入榜，都位於北投區，顯示捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2025年雙北市各捷運站周邊500公尺住宅單價最便宜的前10名站點，由新北淡水站平均34.4萬元，奪得房價最親民站區，其次是泰山貴和站以35.3萬元位居第二。

前10名中，僅3個站房價平均仍落在3字頭，其餘北投、新莊、蘆洲各站，都要4字頭起跳。另外，觀察前10名站點當中，淡水區、新莊區皆有3個站點入榜。

▲2025年雙北親民捷運宅前10名。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「淡水線末端站雖然通勤到市區的時間比較長，但因為價格親民，又具備成熟生活機能和淡水河畔景觀的環境優勢，捷運宅平均單價在34.4~42.2萬元間，是雙北市極少數能以3~4字頭入手的捷運地段。」

台灣房屋中正富國加盟店東賴家豐表示：「新莊丹鳳、頭前庄、輔大站等，平均單價落在41~44萬元上下，南新莊區的捷運周邊要找到4字頭房價，大多為屋齡30年以上的舊華廈，3房格局總價約1300~1500萬元左右，或是公寓型產品，單價落在3、4字頭。」

賴家豐接著表示：「而新莊知識產業園區、副都心的金融和商辦聚落已漸趨成熟，也不乏大型企業和建商進駐，此外，未來將有溪北轉運站、環狀線北段以及龍安路將興建新莊第二運動中心等重大建設利多，讓新莊未來有不少發展潛力空間。」

至於唯二的台北市親民捷運宅都位在北投區，包括忠義站、復興崗站，平均房價分別為40.7萬元及45.7萬元，顯示捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，忠義、復興崗且生活機能較弱，中古屋也以舊公寓或華廈為主，拉低成交價馬，不過觀察近來推出一些新建案價格維持得不錯，例如「華威豐耘」每坪均價約85萬元，「鄉林靜岡」達88.5萬元。

