僅加價4880元！　幸運兒標走中捷熱門共構宅

▲台中市捷運工程局日前標售捷運綠線文華高中站共構宅「冠德文心綻」3戶市府分回戶，在政府打炒房重拳下，過去那種瘋狂加價的投資客全數退場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市捷運工程局日前標售捷運綠線文華高中站共構宅「冠德文心綻」3戶市府分回戶，在政府打炒房重拳下，過去那種瘋狂加價的投資客全數退場，信義房屋專家表示，在溢價率幾乎是0％之下，自住客是這波標售的最大贏家。

台中市捷運工程局日前標售捷運綠線文華高中站共構宅「冠德文心綻」3戶市府分回戶，根據開標結果，這次釋出的3戶中順利標脫2戶，全都是社區搶手的B1格局。其中20樓戶別吸引3組人馬搶標，底價2622萬餘元，最後由廖姓自然人以2656萬元拿下，溢價僅33萬元。

更狂的是26樓戶別，底價2788萬元，最終得標價為2788萬4880元，買方精算到「個位數」，僅多出4千多元就買下近3千萬的捷運宅，精準度令人咋舌。

為什麼這兩戶能順利標脫？信義房屋台中新光店經理周子凡分析：「這次標脫的20樓與26樓B1戶型，擁有社區最好的格局條件，不僅可遠眺水湳經貿園區，擁有無限棟距，在當初預售時期定價也是最高的。」

▲有買方僅多出4千多元就買下近3千萬的捷運宅，精準度令人咋舌，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

周子凡指出：「對比實價登錄資訊，去年該社區曾有一筆19樓A1的對稱格局交易，當時成交價為2720萬元（建坪60.99坪），反觀這次標售結果，20樓成交價僅2656萬元，比樓層較低的19樓還便宜。」

而26樓高樓層成交價2788萬元，也與去年行情相去不遠。周子凡說：「這意味著這兩組買方用去年的實登價格，買到了更高、更好的樓層，在房市盤整期可說是撿到寶。」

▲這次標售溢價率僅0.01%至1%來看，短線投機客已無利可圖全面撤退，而「到站即到家」的捷運優勢對自住客仍具吸引力。（圖／記者陳筱惠攝）

至於唯一流標的26樓B5戶別，為何無人問津？21世紀不動產資深經理沈政興點出關鍵：「該戶雖然樓層高，但格局僅有兩面採光，但起標價卻高達2148萬元，對比附近區域2房含車位總價約落在1500至1800萬元區間，這個底價基期顯然過高，對於手握2千多萬預算的買方來說，寧願貼一點錢直上3房，也不會選擇高價2房，顯示現在市場買盤極度理性，不再盲目追價。」

從這次標售溢價率僅0.01%至1%來看，短線投機客已無利可圖全面撤退，而「到站即到家」的捷運優勢對自住客仍具吸引力，未來不追高將成為主流，這類公部門釋出的標售案，只要出價精準，極有機會像這次得標者一樣撿到便宜。

