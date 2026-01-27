老司機少一處逍遙地　新北人2.8億買嘉義老牌MOTEL

▲歐遊國際連鎖精品旅館嘉義館位於嘉義市西區，去年11月無預警結束營業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

歐遊國際連鎖精品旅館嘉義館位於嘉義市西區，根據《Google Maps》最早街景顯示，經營最少15年，堪稱當地老字號MOTEL，去年11月無預警結束營業，根據實登，該棟汽旅去年10月以2億8268.6萬元轉手，據查，新買家為新北市自然人。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐遊國際連鎖精品旅館嘉義館位於嘉義市西區，根據《Google Maps》最早街景顯示，2010年就已開幕，在地經營至少15年，堪稱嘉義地標之一，去年11月無預警結束營業，被在地人直呼回憶殺，目前該品牌在嘉義已無據點。

根據實登，該旅館為屋齡19年透天，去年10月轉手，地坪798.9坪、建坪1,385.坪，共30房、30衛，成交價為2億8268.6萬元，土地使用分區為住宅用地，備註顯示「內含建物價金848萬元。」扣除建物，換算地價單坪34.3萬元。據查，新買家為新北謝姓自然人，賣家就是歐遊國際股份有限公司。

台慶不動產嘉義興嘉店店東江智玄表示，嘉義市現存的汽車旅館多為早期產品，屋況老舊、設備更新成本高，近年入住率普遍下滑，若要重新翻修「已不符經營成本」，再加上近年嘉義房價站上高檔、土地價格攀升，屋主選擇「趁高點出場」並不意外。





▲近年嘉義房價站上高檔、土地價格也跟著攀升。（圖／記者張雅雲攝）

江智玄分析，嘉義市近年人口結構逐步朝「退休型城市」轉變，自住客對具醫療、生活機能的住宅需求穩定成長，MOTEL基地周邊有嘉義市議會、嘉義醫院等，未來不論規劃一般住宅、銀髮友善產品，甚至結合醫療機能導向，都具備一定市場想像空間。

台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳表示，該區屬於友愛商圈，生活機能完整，地價約30~35萬元上下，成交價格也算合理，以土地規模來看，地坪約798.9坪，確實具備重新開發的條件。外界預估，新推案開價也要站上「4字頭」。

吳昶紳分析，不過目前建商對推案普遍保守，不但「土方之亂」尚未解決，基地動工怕卡在清運與增加成本，又有信用管制下買方貸款難、成交速度慢，預估短期內推案速度仍放慢。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！