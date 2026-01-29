月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

▲女子靠著出租自家泳池的副業，賺取豐厚收入。（示意圖／VCG）

美國洛杉磯一名35歲女子靠著出租自家後院泳池賺錢，利用當地優質氣候與觀光優勢，把池畔空間出租供私人派對、商業活動或拍片使用，讓她平均月收入來到2.2萬美元（約新台幣70萬元），最驚人單月收入甚至飆破7萬美元（約新台幣220萬元）。她靠著這項超狂副業，已經成功入手4間房子。

泳池出租當副業 首月進帳16萬

每日快報報導，夏萊比（Rajaa Chraibi）從事的是房地產業，早在2020年就敏銳察覺到這門商機，剛起步時第一個月就賺進5000美元（約新台幣16萬元）。她說，「這裡很多房子都附有泳池，加上氣候宜人、觀光客多，很多人都想租房子辦活動。我當時就在想，為什麼不試試呢？」

買下4間房子 聘請專業團隊管理

隨著生意越做越大，夏萊比後來擴張版圖，在洛杉磯買下4間附帶泳池的房子，出租給別人辦私人派對、活動或是拍片，且收費標準相當靈活，會根據客人人數、場地熱門程度及活動類型來定價。她透露，原本什麼都要親力親為，現在已有聘請專業的清潔人員、景觀維護團隊及現場經理，「把工作分配出去之後，一切都變得輕鬆多了」。

這份副業帶來豐厚收入，光是租出泳池就讓她單月進帳5000美元至6000美元，平均月入2.2萬美元，最高甚至達到7萬美元。她直言，這筆額外的收入讓她能夠買下更多有泳池、風景優美的房子，且不需要擔心貸款等問題。