女租客只住1個月…退租留滿地貓毛、貓尿！房東提告求償結果曝

▲石男控訴租客侯女搬走後留下大量貓毛、貓尿。（示意圖／Pexels）

記者莊智勝／台南報導

台南一名石姓男子控訴，他將名下房屋租予侯女，因侯女有養貓，雙方另簽定寵物特約條款，未料才承租短短1個月，侯女就終止租約搬離；事後石男檢視房屋，不但屋內留下大量貓毛、貓尿，還瀰漫寵物異味，導致房屋長達2個月無法順利出租，為此提出告訴，向侯女求償清潔費、清運費、油漆費、以及2個月租金損失共2萬7000元。法官審酌後判侯女賠償8000元為適當，從押金中扣除後，石男尚須返還1萬元。可上訴。

判決書指出，石男於114年5月與侯女簽下租約，將名下房屋以每月租金1200元、管理費800元租予侯女，因侯女有飼養寵物貓，雙方另簽定寵物特約條款，約定侯女可在屋內養貓，但應先支付保證金6000元，於返還房屋時恢復原狀，且屋內不得留有寵物異味。

未料114年6月，侯女即終止租約搬離，石男雖表示同意，但後續檢視房屋時，卻發現屋內有大量貓毛、貓尿液以及發霉的飼料，委請清潔公司消毒打掃支出3000元；且侯女遺留廢棄家具，石男因此支出清運費用2000元；此外，屋內還瀰漫寵物異味，導致潛在房客明確表示因異味而拒絕承租，石男只好重新粉刷，支出油漆費用4000元。石男控訴，房間因異味而長達2個月無法順利出租，直到8月才有新租客入住，期間空置損失租金2萬4000元，扣除侯女交付的寵物條款保證金後，向她求償2萬7000元。

對此，侯女表示同意賠償清潔費用3000元，但對於項目有疑義，認為她搬離時僅遺留晾衣架及鞋架等物品，因房東有收取800元管理費，當初即約定由房東處理垃圾，交還房屋時石男亦表示他會處理，況且遺留物價值低廉，體積有限，可透過環保局免費清運，石男卻選擇委請工程行清運，純屬他個人決定，與侯女無因果關係，拒絕賠償。

另寵物異味部分，侯女主張，勘驗石男所提出與潛在房客之Line對話紀錄，對方僅表明「有怪怪的味道，鼻子比較敏感」，並無提及「寵物異樣味」，侯女只承租1個月，期間正常使用，不可能在短時間內造成氣味濃烈情況，且她在承租時石男即告知房屋係新裝修，屋內有明顯甲醛味，故氣味來源應屬裝修材料，與侯女無直接關聯，據此請求粉刷費用、與租金損失顯無理由。

法官審酌，清潔業者出庭作證，稱房內味道很重，是貓、狗本身的味道及排泄物味道，清潔費用3000元，為雙方不爭執；清運費用自屬侯女留置家具雜物所致石男之損害，求償2000元應屬有據；其餘部分，考量雙方簽有寵物特約橋款，約定以6000元為賠償金額，扣除清潔費後，石男尚得請求3000元賠償，於此範圍內應予准許，因此判侯女應賠償8000元，扣除押金及保證金後，石男尚須返還1萬元。全案可上訴。

關鍵字：房產雲租屋寵物條款

