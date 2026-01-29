土方去化A→C解套？　第一線：恐重演「美濃大峽谷之亂」





▲為解決公共工程與民間建案土方去化問題，高市開放工地完成「源頭分類」後，只要是乾淨的土方，可由A點直接送往最終去化場C點。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「土方之亂」看似隨「工地A點可直送最終處理場C點」上路暫時止血，但第一線土資場業者直言，市場只是從B點塞車，變成末端去化場排隊、退車頻傳，但若為了效率鬆掉把關，「混雜的東西一樣倒進C點」，恐重演「美濃大峽谷之亂」翻版。

為解決公共工程與民間建案土方去化問題，高市開放工地完成「源頭分類」後，只要是乾淨的土方，可由A點直接送往最終去化場C點，免經土資場B點因量能不足、塞車卡關，讓建商直呼「土方之亂」終於有解。

高雄市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長林瑞益表示，理論上A到C僅限「乾淨純土」，但實務上地下室開挖勢必夾雜混凝土塊、磚瓦、鋼筋等營建混合物，「沒有一個工地挖出來會完全乾淨」。

他強調，混雜程度高的營建混合物，應回到B點土資場分類，因土資場設立須經空污、水污等多重審查，還需配置分類設備，申設動輒1年以上，「工地現場不可能具備同等條件，卻被當成可以取代土資場把關角色，對業者不公平」。

雖然官方宣稱土方之亂已解，但實務上，林瑞益說：「只是從土資場塞車，變成末端去化場塞車」。目前高雄C點僅有南星計畫區，所有案件集中申報，稍有土石夾雜，就被整車退車，導致運輸業者成本暴增，抱怨聲四起；但若把關一鬆，又可能重演非法棄置風險，陷入「美濃大峽谷翻版」。

他點出土資場業者最不滿的核心，就是「出事土資場背黑鍋」，林瑞益說：「過去制度要求土資場必須落地分類，甚至有土資場在美濃大峽谷的違規棄置案中，成為檢調追責對象，如今政策急轉彎，不用經過B點也能處理，制度若前後標準不一，那當初為何要起訴土資場負責人？」

▲A到C或A到B再到C，因工地位置分散、距離不同，清運費屬自由市場，由業者各自報價。（示意圖／記者張雅雲攝）

至於外界最關注土方清運費是否會因制度調整而走高，林瑞益坦言「運費很難有統一價」。他指出，A到C或A到B再到C，因工地位置分散、距離不同，清運費屬自由市場，由業者各自報價，公會不可能也不適合訂出統一行情；目前固定的是末端處理場的管理費，每方約300元。

受土方之亂導致工地停工影響，高雄建商圈也出現大動作止血，今年14位重量級建設負責人聯手成立新公司「南星工程公司」，將投入B點土資場經營，搶進土方與營建廢棄物處理市場。據查，南星工程公司於2026年1月8日核准設立，成員共14人，董事長、董事、監察人等，超過2/3曾任或現任建商公會理事長，陣容超級豪華，堪稱「建商天團」。

不具名建商證實，當初南星工程設立目的，是為了解決營建土石方處理問題，降低土資場業者壟斷清運價格，屆時B點預計設立在南高雄，目前進度尚在採購專門的機器設備，並找尋適合的地點，他也說：「目前高雄是全台唯一開放民間工地，可由A點直送最終處理場C點，停工問題已率先有解。」

