認曾單月銷量掛蛋！　嘉磐魏嘉銘：房市盤整至下半年

▲2026年嘉磐建築團隊逆勢要推出總銷70億元的案量，包含台中市南區「高工案」、台北市建國長春新案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

經歷2025年房市冷靜期，今（29）日嘉磐建設舉辦公益活動時，經歷過多次房市循環的地產老將嘉磐建設董事長魏嘉銘分析，現在市況就是一開案就沒有回頭路，標準剛需市場，整體房市將盤整至下半年。

台中預售市場在2025年受重創，買氣下降8成，2025年底，嘉磐建設首度進軍彰化市，推出總銷13億元、共計36戶的別墅建案，也同樣歷經到景氣反轉。

▲嘉磐建設董事長魏嘉銘（中）、執行長魏豪志（左）、特助魏榕廷（右）共同出席「愛心綻放童夢市集」公益活動。（圖／記者陳筱惠攝）

今由嘉磐慈善基金會結合台中西北扶輪社、誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會，一同舉辦年度公益活動「愛心綻放 · 童夢市集」，在文化氣息濃厚的文化部文化資產園區溫馨登場。活動透過充滿歡笑的市集體驗、多元互動與勵志精彩的演出，陪伴孩子度過一段難忘的美好時光，也讓社會大眾看見教育與陪伴所蘊含的深刻力量。

回歸房市，魏嘉銘說：「去年11月，我們一整個月都沒有賣出1戶！顯示景氣真的不佳，但隨即我們調整策略，抓進『根在彰化』的族群，將別墅服務大樓化，馬上解決消費者痛點，在沒有競品下，取得不錯的成績，出售約1.5成。」

而2026年，嘉磐建築團隊逆勢要推出總銷70億元的案量，包含台中市南區「高工案」約930坪基地，規劃24~41坪，總銷45億元，魏嘉銘透露：「該案除了樑柱外，採用大面積開窗設計，搭配大量玻璃帷幕，將用產品驚艷南區。」

另外還有台北市建國長春新案，總銷約25億元，對於南北差異，魏嘉銘認為：「目前看起來，北部市場穩定度高於中部，中部會擔心來客量不足的問題，但一開案就沒有回頭路，全部都是標準剛需市場，預計整體房市將盤整至下半年。」

▲台中在地老將的鉅虹建設重壓南台中，回防北屯區，2026年將推出130億元案量。（圖／記者陳筱惠攝）

另外同樣是台中在地老將的鉅虹建設，2026年回防北屯區，將推出位於14期崇德六路新案，總銷22億元，另外與亞昕建設攜手開發的大連路案，總銷270億元，鉅虹分約108億元，共計2026年將推出130億元案量。

對此，鉅虹建設董事長劉品辰說：「房地產做了這麼久，說實話我一直都很看好，但現在主要看政策，預計下半年會好轉，整體市場將回歸行情，中部土地庫存約2萬坪，2026先回北屯區推案，但南台中也堅守，目前預估會推10案。」

