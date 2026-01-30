公益路店王淪「八掛山」　燒烤店開幕不到2年又換手

▲公益路、東興路三角窗的店王，將重啟開設首爾最難訂的醒酒湯名店「中央韓鍋酒舍」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期公益路、東興路三角窗的店王，不停在各大社群被洗版，包含「台中公益路店王又双叒叕倒了？」引起討論，不過實際詢問上一任租戶，也就是築間餐飲集團（7723），不過築間幽默回應，首爾最難訂的醒酒湯名店「中央韓鍋酒舍」將登場。

公益路、東興路三角窗的店王，前一陣子熄燈整修，網友天天發文表示「台中公益路店王又双叒叕倒了？」，更有網友說這間根本「八卦山」開什麼倒什麼，就沒看過開超過1年的。

▲▼ 該店在整修期間在各大平台不停被討論。（圖／記者陳筱惠翻攝）



該店地坪141坪、為2層樓店面，使用面積約150坪，最狂的租客當屬疫情期間進駐的「幸福金龍鍋」當時浮誇的造型、噴煙龍頭，引起不少討論。不過該店歷經三進三出，終於敗下陣來，2023年由築間餐飲集團旗下韓式燒肉品牌進駐。

不過前一陣子該店進入熄燈狀態，也讓該店傳說再起，實際詢問築間餐飲集團高林禎，他則幽默回應：「這個據點具備相當代表性，我們堅守！」

他也表示：「其實此次引進首爾最難訂的醒酒湯名店『中央韓鍋酒舍』，除了配合海外代理展店計劃，所以將既有門店做新設計規劃，看準台中韓式料理的商機每年上看40億元，所以將首間台中店選擇公益路這個最指標聚集商圈。」

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說：「以目前已知的租金來說，該物件單坪租金約3300~3500元，月租金總價落在50~60萬元，相當符合市況行情，尤其台中著名的『南公益、北崇德』，其中公益路具有餐飲美食商圈的獨佔性，更有廣告效應，即便租金偏高仍會插旗。」

▲據統計，台中韓式料理的商機每年上看40億元，公益路平均150公尺一家韓國料理店，競爭相當激烈。（圖／築間餐飲集團提供）

