5字頭入主西屯門牌　新案「三好優勢」打造性價比捷徑





▲西屯區一直是台中人購屋的首選，近期就出現三好新案，以好地點、好產品、好價格，破盤挑戰西屯5字頭。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

西屯區一直是台中人購屋的首選，但其房價也讓許多首購與換屋族望而興嘆。據市場觀察，鄰近的七期重劃區或是台灣大道沿線，新案開價早已站穩7字頭，甚至挑戰百萬元。近期就出現三好新案大殺四方，以好地點、好產品、好價格，破盤挑戰西屯5字頭。

基地位於甘肅路一段的預售新案「文華樂章」該案坐落於成熟的四期重劃區，為了在冷清的房市中殺出一條血路，建商展現極大誠意「大讓利」。以周邊行情約75萬元的8成價計算，該案單價控制在「5字頭」，相較於目前13期、14期重劃區動輒60萬起跳且生活機能尚未完善的現況，「文華樂章」的價格優勢無疑是對市場投下了震撼彈。

▲「文華樂章」座落在發展健全的四期重劃區，基地條件優越，步行即可到達捷運綠線「文華高中站」或「文心櫻花站」，一站即抵達市政府或未來的捷運橘線軸心。（圖／業者提供）

台中市西屯區向來是房市領頭羊，但近期出現罕見的房價凹陷區，該案以好地點、好產品、好價格的三好建案為核心概念，以西屯區生活核心地點、4拼雙梯的自住好產品、破盤讓利得5字頭價碼，在當前觀望的市場中，開闢一條高性價比的入主西屯捷徑。

首先在好價格方面，「文華樂章」精準切入房價凹陷區，基地所在地段生活機能極為成熟，卻因建商採取讓利幅度高達20％的策略，將單價精確控制在5字頭，這在目前的西屯核心區幾乎是絕版價格，形成明顯的房價凹陷效應。

其次是好地點的絕對優勢，「文華樂章」座落在發展健全的四期重劃區，基地條件優越，步行即可到達捷運綠線「文華高中站」或「文心櫻花站」，一站即抵達市政府或未來的捷運橘線軸心。

▲▼「文華樂章」便利的交通條件加上明星學區加持，基地正對甘肅公園，大小環境無可挑惕。（圖／業者提供）

便利的交通條件加上明星學區加持，基地正對甘肅公園，大小環境無可挑惕，讓原本考慮北屯或南屯的買方紛紛轉向回歸西屯。此外，從基地所在的甘肅路直接銜接中科路，開車跨入水湳經貿園區，也同樣分分鐘的事，隨著綠美圖與會展中心陸續啟用，該區域已具備強大的保值與補漲空間。

最後是好產品的好住規劃，「文華樂章」千坪基地開發，規劃3棟樓高15層建築，卻一層僅四戶並配備兩部電梯的設計，這種四併兩梯的設計通常僅見於豪宅，大幅提升了居住的私密性與便利性。

且全數房型皆為角間設計，無論2房或3房，皆能享有極佳的通風與雙面採光。中高樓層更可直接俯瞰水湳經貿園區與未來台中超巨蛋的景觀。

▲「文華樂章」精準切入房價凹陷區，建商採取讓利幅度高達20％的策略，將單價精確控制在5字頭，這在目前的西屯核心區幾乎是絕版價格。（圖／業者提供）

從新的觀點來看，「文華樂章」代表了房市回歸生活本質的趨勢，相較於新興重劃區的漫長開發等待期，新案提供即刻擁有的成熟機能與西屯門牌優勢。在價格、地段與產品力三者之間取得了完美的平衡點，不僅吸引中科工程師與首購族，更成為在地換屋族的置產首選。