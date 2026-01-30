ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

5字頭入主西屯門牌　新案「三好優勢」打造性價比捷徑

▲▼ 文華樂章 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西屯區一直是台中人購屋的首選，近期就出現三好新案，以好地點、好產品、好價格，破盤挑戰西屯5字頭。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

西屯區一直是台中人購屋的首選，但其房價也讓許多首購與換屋族望而興嘆。據市場觀察，鄰近的七期重劃區或是台灣大道沿線，新案開價早已站穩7字頭，甚至挑戰百萬元。近期就出現三好新案大殺四方，以好地點、好產品、好價格，破盤挑戰西屯5字頭。

基地位於甘肅路一段的預售新案「文華樂章」該案坐落於成熟的四期重劃區，為了在冷清的房市中殺出一條血路，建商展現極大誠意「大讓利」。以周邊行情約75萬元的8成價計算，該案單價控制在「5字頭」，相較於目前13期、14期重劃區動輒60萬起跳且生活機能尚未完善的現況，「文華樂章」的價格優勢無疑是對市場投下了震撼彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 文華樂章 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「文華樂章」座落在發展健全的四期重劃區，基地條件優越，步行即可到達捷運綠線「文華高中站」或「文心櫻花站」，一站即抵達市政府或未來的捷運橘線軸心。（圖／業者提供）

台中市西屯區向來是房市領頭羊，但近期出現罕見的房價凹陷區，該案以好地點、好產品、好價格的三好建案為核心概念，以西屯區生活核心地點、4拼雙梯的自住好產品、破盤讓利得5字頭價碼，在當前觀望的市場中，開闢一條高性價比的入主西屯捷徑。

首先在好價格方面，「文華樂章」精準切入房價凹陷區，基地所在地段生活機能極為成熟，卻因建商採取讓利幅度高達20％的策略，將單價精確控制在5字頭，這在目前的西屯核心區幾乎是絕版價格，形成明顯的房價凹陷效應。

其次是好地點的絕對優勢，「文華樂章」座落在發展健全的四期重劃區，基地條件優越，步行即可到達捷運綠線「文華高中站」或「文心櫻花站」，一站即抵達市政府或未來的捷運橘線軸心。

▲▼ 文華樂章 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼「文華樂章」便利的交通條件加上明星學區加持，基地正對甘肅公園，大小環境無可挑惕。（圖／業者提供）

▲▼ 文華樂章 。（圖／記者陳筱惠攝）

便利的交通條件加上明星學區加持，基地正對甘肅公園，大小環境無可挑惕，讓原本考慮北屯或南屯的買方紛紛轉向回歸西屯。此外，從基地所在的甘肅路直接銜接中科路，開車跨入水湳經貿園區，也同樣分分鐘的事，隨著綠美圖與會展中心陸續啟用，該區域已具備強大的保值與補漲空間。

最後是好產品的好住規劃，「文華樂章」千坪基地開發，規劃3棟樓高15層建築，卻一層僅四戶並配備兩部電梯的設計，這種四併兩梯的設計通常僅見於豪宅，大幅提升了居住的私密性與便利性。

且全數房型皆為角間設計，無論2房或3房，皆能享有極佳的通風與雙面採光。中高樓層更可直接俯瞰水湳經貿園區與未來台中超巨蛋的景觀。

▲▼ 文華樂章 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「文華樂章」精準切入房價凹陷區，建商採取讓利幅度高達20％的策略，將單價精確控制在5字頭，這在目前的西屯核心區幾乎是絕版價格。（圖／業者提供）

從新的觀點來看，「文華樂章」代表了房市回歸生活本質的趨勢，相較於新興重劃區的漫長開發等待期，新案提供即刻擁有的成熟機能與西屯門牌優勢。在價格、地段與產品力三者之間取得了完美的平衡點，不僅吸引中科工程師與首購族，更成為在地換屋族的置產首選。

關鍵字：西屯房價預售新案捷運宅台中房市文華樂章和瑞建設櫻花文心文華高中5字頭破盤價自住客甘肅路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳房東想賣金雞母　「潤泰玉成大樓」整棟開價250億

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預預計今（30日）視察「潤泰玉成廣場」頂級辦公大樓，輝達以28.97億元租下3~17樓，租約10年。該大樓由潤泰持有，以約250億元開價整棟出售。

13分鐘前

5字頭入主西屯門牌　新案「三好優勢」打造性價比捷徑

西屯區一直是台中人購屋的首選，但其房價也讓許多首購與換屋族望而興嘆。據市場觀察，鄰近的七期重劃區或是台灣大道沿線，新案開價早已站穩7字頭，甚至挑戰百萬元。近期就出現三好新案大殺四方，以好地點、好產品、好價格，破盤挑戰西屯5字頭。

1小時前

女租客只住1個月…退租留滿地貓毛、貓尿！房東提告求償結果曝

台南一名石姓男子控訴，他將名下房屋租予侯女，因侯女有養貓，雙方另簽定寵物特約條款，未料才承租短短1個月，侯女就終止租約搬離；事後石男檢視房屋，不但屋內留下大量貓毛、貓尿，還瀰漫寵物異味，導致房屋長達2個月無法順利出租，為此提出告訴，向侯女求償清潔費、清運費、油漆費、以及2個月租金損失共2萬7000元。法官審酌後判侯女賠償8000元為適當，從押金中扣除後，石男尚須返還1萬元。可上訴。

13小時前

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

美國洛杉磯一名35歲女子靠著出租自家後院泳池賺錢，利用當地優質氣候與觀光優勢，把池畔空間出租供私人派對、商業活動或拍片使用，讓她平均月收入來到2.2萬美元（約新台幣70萬元），最驚人單月收入甚至飆破7萬美元（約新台幣220萬元）。她靠著這項超狂副業，已經成功入手4間房子。

15小時前

台南第20處社宅！　193戶「武東好室」2029完工

台南市社會住宅又加一！位於歸仁區的「武東好室」社會住宅今天舉行動土典禮，據了解，此案是中央在台南動工的第20處社宅，由中央全額投資興建，預計完工時間是2029年，完工後和鄰近的「沙崙安居」社會住宅估計共可提供773戶居住單元。

16小時前

土方去化A→C解套？　第一線：恐重演「美濃大峽谷之亂」

「土方之亂」看似隨「工地A點可直送最終處理場C點」上路暫時止血，但第一線土資場業者直言，市場只是從B點塞車，變成末端去化場排隊、退車頻傳，但若為了效率鬆掉把關，「混雜的東西一樣倒進C點」，恐重演「美濃大峽谷之亂」翻版。

16小時前

認曾單月銷量掛蛋！　嘉磐魏嘉銘：房市盤整至下半年

經歷2025年房市冷靜期，今（29）日嘉磐建設舉辦公益活動時，經歷過多次房市循環的地產老將嘉磐建設董事長魏嘉銘分析，現在市況就是一開案就沒有回頭路，標準剛需市場，整體房市將盤整至下半年。

17小時前

躍上國際舞台！　大安森林公園公廁「榮獲JTA獎勵賞」

台北市大安森林公園1號公廁以其結合永續理念、友善設計與美學機能，榮獲日本廁所協會（Japan Toilet Association）2025年第17屆JTA廁所獎「建築作品部門」獎勵賞，成功讓台北的公共設施登上國際舞台。

17小時前

台南社宅「宜居小東」開箱　3150人搶租！最快6月可入住

台南市社會住宅指標案件「宜居小東」已於12日截止受理申請，招租戶數共376戶，累計申請案件達3150件，招租反應相當熱烈。為確保工程品質與後續入住安全，台南市長黃偉哲偕同都發局代理局長林榮川以及林洲民建築師，22日親赴宜居小東社宅現地進行「開箱」，實地巡視建築細部與公共空間配置情形。

17小時前

房東狂漲租金！　台積電工程師扛不住喊睡車上

不少人以為新竹科學園區工程師薪資優渥、福利好，卻忽略他們經常超時工作、身心俱疲。最近更有台積電工程師在網路發文，因為房租連漲，竟認真思考要住在車上省錢。這話題引來大批網友討論，甚至還有過來人分享「車宿」絕招，教原PO怎樣睡得更舒服。

18小時前

【2同學不見了】他騎車領路「同學未跟上」　接電話才知已雙亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曹西平生前贈與神操作！　一次看..

12位屋主挺住！　「文具南霸天..

豐原38年戲院熄燈2年　10地..

新店「孫東寶」歇業引熱議　大咖..

2大2小「獨棟透天vs舊公寓」..

在地傻眼！　高雄「10年未營業..

月收最高220萬！女出租自家泳..

衝動買房「65K房貸繳不出來」..

女退租留滿地貓毛、貓尿！房東提..

資深房仲：從買房那一刻「人生慢..

ETtoday房產雲

最新新聞more

黃仁勳房東想賣金雞母　「潤泰玉..

5字頭入主西屯門牌　新案「三好..

女退租留滿地貓毛、貓尿！房東提..

月收最高220萬！女出租自家泳..

台南社宅+1！武東好室2029..

土方去化A→C解套？　第一線：..

認曾單月銷量掛蛋！　嘉磐魏嘉銘..

大安森林公園公廁榮獲JTA獎勵..

台南社宅「宜居小東」開箱　31..

房東狂漲租金！　台積電工程師扛..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366