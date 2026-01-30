ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

黃仁勳房東想賣金雞母　「潤泰玉成大樓」整棟開價250億

▲▼ 潤泰玉成,輝達南港 。（圖／記者項瀚攝）

▲輝達以28.97億元租下「潤泰玉成廣場」3~17樓。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預預計今（30日）視察「潤泰玉成廣場」頂級辦公大樓，輝達以28.97億元租下3~17樓，租約10年。該大樓由潤泰持有，以約250億元開價整棟出售。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預預計今（30日）視察「潤泰玉成廣場」頂級辦公大樓。事實上，輝達在2023年以28.97億元租下該商辦3~17樓，租約10年。

「潤泰玉成廣場」由潤泰創新公司持有，除了3~17樓由輝達承租，過去《ETtoday新聞雲》也揭露過，18、19樓也有其他租客承租。

「潤泰玉成廣場」基地面積約1600坪，規劃地上27層，據了解整棟以約250億元開價求售，而高樓層部分樓層尚未出租，為了就是讓潛在買家保有自用的空間。

PwC普華國際不動產總經理田揚名表示，「潤泰玉成廣場」坐擁2.5公頃大的新新濕地公園景觀第一排的優勢，更是台北市稀有單一產權整棟全新頂級商辦，在設計之初便大幅強化包含樓層載重設計等接軌國際需求的硬體規格。

田揚名說明，「潤泰玉成廣場」具備10,000kW以上契約容量，能滿足大型企業對高用電量、設備擴充與營運穩定性的需求，並配備頂級公設與人文空間，大廳更設置榮獲國際設計大獎的裝置藝術，旨在為頂尖科技人才提供優質的辦公與社交環境。

▲▼ 潤泰玉成 。（圖／業者提供）

▲「潤泰玉成廣場」大廳設置榮獲國際設計大獎的裝置藝術 。（圖／業者提供）

事實上，2025 年全台商用不動產交易總額達1865 億元，其中商辦與廠辦市場以雙北地區最為活絡，占全台交易量4成，熱點主要集中於內湖、南港一帶，其中最受矚目的個案為陽明海運以112億元購入南港華固中央置地整棟商辦，顯示出南港在企業總部與科技產業布局上的強大吸力。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「潤泰南港玉成廣場揭露的2筆租賃實價交易，平均單價約為2600~2800元，高於昆陽站2000~2500元的行情，除了輝達進駐議題外，建商潤泰的產品不論是在品質、規劃設計都十分優質，其房價、租金都有高於區域行情的條件。」

