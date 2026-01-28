積欠罰單、健保費70萬　公告認證「林園廢墟」51萬拍賣





▲有民眾因積欠交通罰單、《商港法》罰單跟健保費逾70萬元，在高雄林園的名下土地遭法務部高雄分署強制拍賣。（圖／法務部高雄分署提供）

記者張雅雲／高雄報導

有民眾因積欠交通罰單、《商港法》罰單跟健保費逾70萬元，在高雄林園的名下土地遭法務部高雄分署強制拍賣，該地地坪37.9坪，上面有公告認證的「廢墟」，目前進入應買階段，底價51.2萬元，為高雄拍賣物件最低價。專家分析，該地持分1/2，夠便宜才有人買。

法務部高雄分署指出，該義務人積欠交通罰單、《商港法》罰單跟健保費，合計達70逾萬元，因此名下位於高雄市林園區的土地遭拍賣，該地底價51.2萬元，目前進入應買階段，為目前高雄拍賣中物件最低價，換算地價單坪1.35萬元。



該物件位於林園區下厝路29巷內，土地使分區為住宅區、不點交，拍賣公告備註「拍賣標的上部分種植芒果樹，部分上有毀損無法使用，且無人使用的廢棄屋舍，其內亦長有雜樹。」現場狀況宛如廢墟。

▲「持分土地」因涉及共有、整合與使用權等不確定性，持分地行情約為市價3折。（圖／法務部高雄分署提供）

新時代開發不動產店東顏尹伶表示，林園是「高雄最南區」，過去多被市場視為蛋白區，但近年利多不斷，包括高雄捷運小港將延伸至林園、國道七號也已核定，加上星巴克、藏壽司等連鎖品牌陸續進駐，讓區域商業機能與能見度明顯拉升。

顏尹伶分析，下厝一帶日常採買與機能多仰賴林園市中心，距離市中心機車車程約15分鐘，該區巷內土地單價約落在每坪8~10萬元，而「持分土地」因涉及共有、整合與使用權等不確定性，持分地行情約為市價3折，不過只要夠便宜仍有投資人會入手。

顏尹伶說：「林園近期受捷運動工影響，地價已有一波漲幅，看好捷運完工還有通車行情，但未來漲幅仍取決於沿線人口與商業機能是否同步到位。」

