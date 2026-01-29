新竹以南車位價格大漲！　10年從「國產車價→進口車價」

▲台灣都會區房價高漲，連帶停車位身價也水漲船高。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

台灣都會區房價高漲，連帶停車位身價也水漲船高，尤其是雙北以外的縣市。信義房屋專家指出，10年來，新竹、台中、台南市高雄市平面車位均價，已從10年前的「國產車價」跳升至「進口車價」，最高漲幅高達84%。

信義房屋統計最新實價車位價格，台北市平面車位價格從223.2萬元上漲至287.8萬元，漲幅約29%；新北則從163.2萬上漲至204.3萬元，漲幅25%，由於本來車位價格就高，因此漲勢相對溫和，

其中最引人注目的是雙北以外地區，新竹、台中、台南市高雄市平面車位均價，已從10年前的「國產車價」跳升至「進口車價」。

漲幅最高的是台南市，平面車位均價僅84.4萬元漲到155.4萬元，漲幅高達84%。高雄市也不遑多讓，平面車位從139.8萬元上漲升至204.8萬元，正式突破200萬大關。

▲六都平面車位價格統計。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「車位價格上漲與房價有連動關係，大台北地區車位供不應求，車位一直維持高檔水準，不過大台北以外的區域過去房價便宜時，車位價格也相對實惠，相當於1台國產車價格，但隨房價上漲，價格也水漲船高。」

曾敬德表示：「尤其過去經驗當開發商樓上住宅價格推不動時，也會想辦法去漲車價補房價，而車位產品消費者可選擇性與議價能力較弱，只能選同社區的車位，沒辦法去買隔壁社區車位使用，雙北以外大眾運輸性統不若雙北完整，對於車位需求更為殷切。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「買新建案時，要不要買車位、買幾個車位，除了代銷建商銷控因素，往往有時也是給消費者選擇，建議若購屋坪數超過20坪，或距離大眾運輸系統有一段距離，仍建議購置車位，雖然總價拉高，但往往脫手性更強。」

