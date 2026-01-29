躍上國際舞台！　大安森林公園公廁「榮獲JTA獎勵賞」



▲大安森林公園1號公廁。（圖／翻攝自台北市政府工務局）



記者陳香菱／綜合報導

台北市大安森林公園1號公廁以其結合永續理念、友善設計與美學機能，榮獲日本廁所協會（Japan Toilet Association）2025年第17屆JTA廁所獎「建築作品部門」獎勵賞，成功讓台北的公共設施登上國際舞台。

評審委員表示，大安森林公園1號公廁展現高度獨特性，整合雨水回收、太陽能供電、自然通風與採光等綠色技術，是永續公共設施的優良示範。公廁內部動線規劃流暢，空間舒適，透過創新的陽光運用與水循環系統，不僅提升如廁品質，更為整體公園體驗加分。

公園處藍舒凢處長指出，公廁是大型公園不可或缺的重要設施，更是城市文明與進步的象徵。大安森林公園1號公廁原已使用28年，經由財團法人全聯慶祥慈善事業基金會贊助經費及財團法人大安森林公園之友基金會負責重建，進行整體改造與周邊景觀生態優化。完工後，公廁捐贈予市府，展現民間與政府攜手打造優質公共環境的最佳典範。

▲外牆設置電子牆，融入教育元素。（圖／翻攝自台北市政府工務局）



重建後的公廁空間寬敞明亮，通風與採光大幅提升，有效改善異味問題。全區設置免治馬桶，兼顧國際旅客需求與高齡化社會趨勢。周邊景觀導入生態理念，營造原生水生植物與香花植栽，不僅美化環境，也吸引紅冠水雞前來育雛，成為公園中療癒人心的生態風景。

此外，公廁採用多項創新設計，包括碎石地底設置「水撲滿」系統，透過雨水循環交換活化生態池，並作為植物澆灌水源；屋頂裝設太陽能板供應照明用電，有效降低碳排放。外牆設置生態資訊電子牆，結合環境資訊與影像內容，讓民眾在如廁之餘也能認識自然、生態與永續理念，實踐「廁所即教育場域」的創新精神。

公園處也表示，將持續精進公園景觀與公共設施品質，打造更優質、友善的休憩環境。此次大安森林公園1號公廁獲得日本廁所協會的肯定，不僅展現臺北推動優質公廁與永續設計的具體成果，也讓世界再次看見臺灣城市治理的美感與軟實力。