新店「孫東寶」歇業引熱議　大咖地主醞釀500億開發案

▲新店區寶橋路「孫東寶」歇業，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新店區寶橋路「孫東寶」歇業，引發熱議。經查，地主為正大尼龍，該區1.3萬坪土地為正大尼龍、華固建設合作的大型開發案。預計2年後動工推案，將興建商用、住宅大樓，其中住宅包含7大棟，總銷達518億元。

新店區寶橋路、寶中路交叉口的「孫東寶」牛排館，面積不小，且位於三角窗頗為醒目，但近期該店歇業，在網上掀起熱議。鄉民們紛紛留言：「怎麼倒了？」、「租金太貴嗎？」、「這裡應該是要都更了」。

原來該店的位置，就是新店大地主正大尼龍公司與華固建設攜手的超大型開發案。該案基地面積廣達約1.9萬坪，原屬於工業地，而透過都市計畫變更等程序，可建面積約達1.3萬坪，為新北市相當受到矚目的超級大案，

至於該案進度與規劃細節，華固建設總經理洪嘉昇表示：「該案將興建商用及住宅大樓，大致上商用部分由地主分回，華固則分回住宅部分，預計將興建7棟住宅大樓，合計總銷估達518億元。」

洪嘉昇表示：「該案預計農曆年前掛件第三次專案審查，接著就會正式進入都更審議流程，預計2028年開始興建並推案，住宅規劃以2房、小3房市場主流產品為主。」

▲該案地段精華，緊鄰新店裕隆城。（圖／記者高兆麟攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該案地段相當精華，緊鄰裕隆城，距離捷運大坪林站、七漲站也不遠，區域商業機能配套逐步齊全，開發效益可期，尤其是住宅開發案。」

黃舒衛表示：「觀察近1年多房市寒冬，新店仍是房價相當穩健的區域，未來又有大型開發案加持，像是十四張聯開案等等，引入大量辦公人口，加上既有的基本盤支撐，住宅市場可望更加興盛。」

▲新店孫東寶歇業及背後超大開發案整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

