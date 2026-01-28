曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲截至11月底全台繼承移轉棟數約7.1萬棟、年增約3%，但同期買賣移轉量卻大減近3成。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房市交易量急凍，不少人轉而期待「等繼承」，截至11月底全台繼承移轉棟數約7.1萬棟、年增約3%，但同期買賣移轉量卻大減近3成。最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，他提醒，繼承不動產若缺乏稅務規劃，往往不是禮物，而是高稅負風險。

《地產詹哥老實說》

蔣哥說：「多數人誤以為繼承等於零成本，卻忽略未來出售時的房地合一稅。」他指出：「依規定，繼承取得不動產後出售，其成本多半以繼承當時公告現值認定，與實際市價落差甚大，價差越高、稅負越重。」

近年不少家庭嘗試透過「附有負擔的贈與」節稅，但蔣哥直言：「生前贈與並不存在附有負擔的空間，只有在繼承且債務屬於被繼承人本人時，才有機會依法扣除，此外將高價不動產贈與子女，再試圖用房貸抵稅，實務上極易被國稅局否認並補稅開罰。」

蔣哥表示，生前贈與並不存在附有負擔的空間。

真正可行的關鍵，在於「債務是否在長輩名下」。蔣哥表示：「若長輩仍具借款能力時，就以自己名義設定房貸，未來發生繼承，該債務才可能列為扣除項目。反之，若是子女借款、父母僅提供擔保，將無法扣抵。」

針對市場常見的「假買賣真贈與」，蔣哥也提醒風險甚高。他說：「只要金流來自父母又轉回，本質仍屬未申報贈與，資金流向一查就明白，較合理作法通常是結合部分贈與、部分買賣與貸款的整體規劃。」

▲若不動產在短期間內由祖父、父親再到子女連續繼承，持有年限可合併計。（示意圖／pexels）

此外，蔣哥提到「連續繼承」的重要性。他說：「若不動產在短期間內由祖父、父親再到子女連續繼承，持有年限可合併計算，有機會適用較低稅率，但取得時間仍以最近一次繼承為準，新舊制適用常見誤判。」

蔣哥總結：「從稅制角度來看，約9成案件繼承仍優於生前贈與，尤其是民國105年以前取得的不動產；而105年後取得者，貿然贈與多半是最不利選項。」他也提醒：「房產傳承不能只想躺平，算清楚再傳，才不會留下一顆高稅炸彈。