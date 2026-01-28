ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲▼ 桃園房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

▲截至11月底全台繼承移轉棟數約7.1萬棟、年增約3%，但同期買賣移轉量卻大減近3成。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房市交易量急凍，不少人轉而期待「等繼承」，截至11月底全台繼承移轉棟數約7.1萬棟、年增約3%，但同期買賣移轉量卻大減近3成。最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，他提醒，繼承不動產若缺乏稅務規劃，往往不是禮物，而是高稅負風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，搞懂繼承不動產的稅務規劃。

蔣哥說：「多數人誤以為繼承等於零成本，卻忽略未來出售時的房地合一稅。」他指出：「依規定，繼承取得不動產後出售，其成本多半以繼承當時公告現值認定，與實際市價落差甚大，價差越高、稅負越重。」

近年不少家庭嘗試透過「附有負擔的贈與」節稅，但蔣哥直言：「生前贈與並不存在附有負擔的空間，只有在繼承且債務屬於被繼承人本人時，才有機會依法扣除，此外將高價不動產贈與子女，再試圖用房貸抵稅，實務上極易被國稅局否認並補稅開罰。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲蔣哥表示，生前贈與並不存在附有負擔的空間。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

真正可行的關鍵，在於「債務是否在長輩名下」。蔣哥表示：「若長輩仍具借款能力時，就以自己名義設定房貸，未來發生繼承，該債務才可能列為扣除項目。反之，若是子女借款、父母僅提供擔保，將無法扣抵。」

針對市場常見的「假買賣真贈與」，蔣哥也提醒風險甚高。他說：「只要金流來自父母又轉回，本質仍屬未申報贈與，資金流向一查就明白，較合理作法通常是結合部分贈與、部分買賣與貸款的整體規劃。」

▲▼房子，房間，風水，收納，整潔，寬敞，整齊。（圖／pexels）

▲若不動產在短期間內由祖父、父親再到子女連續繼承，持有年限可合併計。（示意圖／pexels）

此外，蔣哥提到「連續繼承」的重要性。他說：「若不動產在短期間內由祖父、父親再到子女連續繼承，持有年限可合併計算，有機會適用較低稅率，但取得時間仍以最近一次繼承為準，新舊制適用常見誤判。」

蔣哥總結：「從稅制角度來看，約9成案件繼承仍優於生前贈與，尤其是民國105年以前取得的不動產；而105年後取得者，貿然贈與多半是最不利選項。」他也提醒：「房產傳承不能只想躺平，算清楚再傳，才不會留下一顆高稅炸彈。

►「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣 

►打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！ 

►豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市 

關鍵字：房產擺渡人蔣哥地產詹哥老實說贈與公告現值附有負擔稅務

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

基隆房市量縮「價沒跌」　在地房仲：4因素支撐

房市不景氣，交易量急凍、許多區域價格也出現修正。但基隆房仲觀察，基隆這1年多來呈現「量縮價穩」，成交價並沒有跌，主要原因有4，包括新案價格帶動、中古市場沒有明顯賣壓、買盤剛需穩定、過去價格未現超漲。

1小時前

建物展延開工6個月飆3.9萬戶　信義：「土方之亂」後恐加遽

2025年第二季、第三季單季展延開工量暴增到2.4萬戶、1.6萬戶。信義房屋專家表示，預售市場冷淡，展延開工數量開始攀升，而今年初遇到土方問題，開發商申請土融又有18個月限期開發的壓力，後續要觀察展延開工狀況是否持續攀升。

2小時前

新店「孫東寶」歇業引熱議　大咖地主醞釀500億開發案

新店區寶橋路「孫東寶」歇業，引發熱議。經查，地主為正大尼龍，該區1.3萬坪土地為正大尼龍、華固建設合作的大型開發案。預計2年後動工推案，將興建商用、住宅大樓，其中住宅包含7大棟，總銷達518億元。

2小時前

不當「啃老族」！台中首購可以靠自己　777萬定居中科軸線

在台中房價邁入「大航海時代」的今日，南屯、北屯動輒5、6字頭的房價，讓年輕人對於「成家」感到遙不可及。預算千萬內的預售屋，在市場上更是屈指可數，首購族要靠自己雙手打拼出一間小家，相當不容易。

3小時前

林口人口紅利撐起房價天際線！「璽來登帝璽」坐鎮A9地王核心　科技菁英搶進捷運宅指標

深耕林口多年的家悦建設與家泰建設再度攜手，於林口A級地段推出代表作「璽來登帝璽」。該案坐落於文化三路與八德路口的黃金角地，展現出地王之姿，並以樓高29層的全棟制震崗石建築，重新定義區域高端居住的品味與格調。

4小時前

勤美「咬一口」建築空置2年嘸人問　60萬改25萬拆租

西區英才路、勤美商圈的清水模地標建築，因外觀宛如「被咬一口」備受關注，原先整棟以月租60萬元招租，近期調整策略，改採分層出租，其中一樓臨街店面以月租25萬元釋出，承租門檻明顯降低。信義房屋專家表示，承租方最在意的還是地點與效益。

5小時前

東區門牌藏驚喜！　台南「最俗路段」總價735萬買得到

台南市區還有沒有「低總價」可撿？根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點2025年前3季主要行政區低總價路段前5名，最親民路段竟由東區「崇善路」拿下，平均鑑估房價735萬元「接地氣之冠」。

6小時前

曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

房市交易量急凍，不少人轉而期待「等繼承」，截至11月底全台繼承移轉棟數約7.1萬棟、年增約3%，但同期買賣移轉量卻大減近3成。最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，他提醒，繼承不動產若缺乏稅務規劃，往往不是禮物，而是高稅負風險。

7小時前

國際建築聚落成形　「皇翔ASTER ONE」共榮台北雙星新時代

走在中華路70米林蔭大道上，陽光從樹梢傾瀉而下，街角的全新建築「皇翔 ASTER ONE」正以沉穩姿態崛起。這條大道與仁愛路、敦化南北路並列為台北三大城市軸線，串聯總統府、西門町與北門，象徵著台北從歷史文化核心邁向國際門戶的蛻變。如今，皇翔建設再度以銳利獵地眼光，選擇在此打造新一代精品寓邸，為西區門戶注入嶄新的國際生活美學。

7小時前

總接案量2255億元　海悅蟬聯7年10大代銷龍頭

2025年全台10大代銷出爐，海悅接案總銷2255億元，連續7年奪下龍頭寶座。而本屆最大黑馬是聯碩，憑藉台南東區「國城寳實」大案，年度接案總銷衝到近500億元，年增近3倍，首次入榜。

8小時前

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曹西平生前贈與神操作！　一次看..

地價回頭、交易腰斬！　業界認：..

衝動買房「65K房貸繳不出來」..

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看..

市中心老屋鍍金　建商砸2.7億..

資深房仲：從買房那一刻「人生慢..

天母最高豪宅「唯一待售戶」身價..

老司機少一處逍遙地　新北人2...

市心到衛星城鎮　台中5大「生大..

租屋處漏水！男自付31萬修理　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

基隆房市量縮「價沒跌」　在地房..

建物展延開工6個月飆3.9萬戶..

新店「孫東寶」歇業引熱議　大咖..

不當「啃老族」！台中首購可以靠..

林口「璽來登帝璽」坐鎮A9地王..

勤美「咬一口」建築空置2年嘸人..

東區門牌藏驚喜！　台南「最俗路..

曹西平生前贈與神操作！　一次看..

國際建築聚落成形　「皇翔AST..

總接案量2255億元　海悅蟬聯..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366