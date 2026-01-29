2大2小「獨棟透天vs舊公寓」？一票秒選這答案：每天爽過

▲示意圖，與本文無關。（圖／unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，最近在思考「有錢」到底該怎麼定義，於是拋出一道假設題：兩個家庭條件完全一樣，都是兩大兩小，只差在一個選擇砸重金買大房、另一個選擇住普通但生活寬裕，究竟哪一種才算真的有錢？貼文曝光後，引發大批網友激辯。

該名網友在PTT的home-sale板發起閒聊「有錢，是房子大還是生活鬆？」文中假設，兩個家庭成員都一樣，都是兩大兩小，人生設定完全公平。

首先，第一個家庭買了約四千萬的獨棟透天，背負三十年房貸，每個月薪水一進帳就被房貸吸走，生活只能維持基本開銷，一年出國一次算大事，連週末想吃大餐都要先和錢包商量，但換來的是寬敞舒適的大空間。

另一個家庭則選擇一千萬左右的老舊公寓，房貸壓力小很多，扣完後口袋仍相對寬裕。原PO形容，這樣的生活是「每週聚餐像例行公事，寒暑假出國一兩個禮拜」，住得普通，卻過得相當輕鬆，也因此好奇拋問，「一個住得大、但過得緊；一個住得普通、但生活很鬆，到底哪個比較有錢？」

貼文引發討論，不少人秒選前者，「房子大比較舒適，第一個家庭是每天睡大房子爽過人生。第二個家庭是偶而出國偶而出去吃才爽，大部分住小間的哪裡爽」、「貧窮限制你的想像，能住電梯透天，誰要住大樓」、「問就是大。」

也有網友表示，「秒選2。人生就是食衣住行育樂，不是只有住，更何況不是真擠到不舒服那種情況。所以這幾年很多什麼月薪超過一半甚至2／3去繳房貸，我都覺得很猛。」

有人則直呼，「都有房都不錯」、「我會買2500萬大樓帶管理員的，兩大兩小買透天太大了吧」、「」、「沒有第三個超霸氣超務實租屋股神選項嗎？住的很新很大，生活超鬆」、「幹嘛住老舊公寓還要爬樓梯？除非是1樓 我根本不想爬樓梯」、「我有錢也不會想住大房子，除非你有錢一直請人來幫忙打掃。」