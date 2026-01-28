勤美「咬一口」建築空置2年嘸人問　60萬改25萬拆租

記者陳筱惠／台中報導

西區英才路、勤美商圈的清水模地標建築，因外觀宛如「被咬一口」備受關注，原先整棟以月租60萬元招租，近期調整策略，改採分層出租，其中一樓臨街店面以月租25萬元釋出，承租門檻明顯降低。信義房屋專家表示，承租方最在意的還是地點與效益。

▲位於台中市西區英才路因外觀宛如「被咬一口」的清水模建築備受關注。（圖／記者陳筱惠攝）

位於英才路的「被咬一口」建築，為「台灣清水混凝土第一人」毛森江作品，具備設計地標感，並榮獲2024年倫敦設計獎。原先整棟以月租60萬元招租，也創下區域最高單價，不過就在空租2年後，近期調整策略，改採分層出租，其中一樓臨街店面以月租25萬元釋出，承租門檻明顯降低。

▲該建物原先整棟以月租60萬元招租，也創下區域最高單價，不過就在空租2年後，近期調整策略，改採分層出租，其中一樓臨街店面以月租25萬元釋出。（圖／記者陳筱惠攝）

該建物由九毛聯合建築工場設計，地上4層，單層坪數約32至34坪，一樓使用坪數約37坪、面寬7.55米、層高6.3米，具備餐飲使用條件，目前空置中、可立即進駐。

對此，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱表示，過去整棟出租時，坪數大、總價高，他直言：「能吸引的承租方，品牌要夠大、產品量體也要夠大」，在目前租賃市場相對保守的狀況下，確實較不容易去化。」

曾志凱指出：「改為分層出租後，最大優勢在於租金總價下降，能有效提高承租方進場意願，以一樓使用約37坪、月租25萬元，對不少品牌來說，評估門檻明顯降低。」

▲在實際租賃市場中，承租方最在意的還是地點與效益，包含人流、坪效好不好，好設計不見得能直接轉換成高租金。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



從地段條件來看，曾志凱分析，該案仍具一定吸引力，尤其對於有長期佈局需求、重視品牌形象與策略經營的大型品牌而言，「還是蠻有機會吸引品牌進駐。」

不過，商仲業者楊小姐直言：「該物件在商圈結構上並非毫無抗性。相較於勤美草悟道、模範街、民生路一帶逐漸形成的文青店家與透天聚落店家氛圍，該案位於英才路另一側、靠近天橋，又在學校與3C賣場的對面，屬於街邊店的『陰面』店面效應相對沒有那麼好，比較難形成聚落或集市感。」

至於建築本身的藝術價值是否有助於租賃市場表現，曾志凱也給出務實觀點，他表示：「設計大師與國際獎項，對建築本體價值與長期資產定位確實加分，但在實際租賃市場中，承租方最在意的還是地點與效益，包含人流、坪效好不好，好設計不見得能直接轉換成高租金。」

