不當「啃老族」！台中首購可以靠自己　777萬定居中科軸線





▲沙鹿精華區已站穩4字頭，但「勝美向上」擁有優質的環境與新光田醫院特區的醫療機能。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在台中房價邁入「大航海時代」的今日，南屯、北屯動輒5、6字頭的房價，讓年輕人對於「成家」感到遙不可及。預算千萬內的預售屋，在市場上更是屈指可數，首購族要靠自己雙手打拼出一間小家，相當不容易。

不少購屋族坦言，過去「千萬豪宅」的時光已經過去，同樣1000萬元現在市場上的預售價，已經得被迫退往離市區40分鐘車程的外圍重劃區，等於通勤時間與生活成本同步拉長。

更現實的是，房價上漲速度早已跑贏薪資成長。以雙薪家庭月收8至10萬元計算，扣除生活開銷與育兒支出後，能負擔的房貸額度有限，首購族往往得背負30年以上長期貸款，才勉強跨進市區門檻。

不過，購屋的轉機正在「向上路」悄然翻轉，由勝美建設推出的預售案「勝美向上」，祭出總價777萬元起，打破「千萬宅」的神話，讓科技新貴與首購族不必依賴長輩資助，靠自己就能在1698坪的大基地莊園中，買下人生第一間房。

▲「勝美向上」座落於向上路六段的核心樞紐，打通了通往中科與精科的任督二脈。（圖／業者提供）



「勝美向上」堅持「合理單價」與「健康總價」問世，以目前的市場觀察，沙鹿精華區已站穩4字頭，但「勝美向上」切進甜蜜點。現場專案經理直言：「房市目前正在築底，趁勢我們希望提供一個讓年輕人『有感買得起』的避風港，一間能靠自己的薪水就能負擔的新家。」

沙鹿區千坪基地建案稀缺，「勝美向上」憑藉1698 坪的大規模基地脫穎而出，成為市區罕見的純住宅淨土。觀察東海、中科周邊，今年推案量明顯縮減，相較於市區基地侷促的現況，該案主打車程數分鐘即可抵達工作地點、生活機能的便利性，更以千坪規模打造美式莊園，開創區域內極具競爭力的居住品質。

捨棄市區「房數多、空間小」的擠壓感，規劃27坪明廳大兩房，以及35坪舒適三房，讓兩房放大、三房不再縮小的規劃，不僅適合首購成家，優質的環境與新光田醫院特區的醫療機能，同樣吸引不少長輩考慮作為養老居所。

▲「勝美向上」不僅是一個住家，更是一個讓年輕人靠自己實力翻轉人生的跳板。（圖／業者提供）

另外，對於自住型購屋族而言，距離就是金錢。「勝美向上」座落於向上路六段的核心樞紐，打通了通往中科與精科的任督二脈，尤其特五號＋龍井交流道在側，交通樞紐地位明確，大幅縮短通勤市區的時間。

實際實測通勤時間，騎乘摩托車15 分鐘內抵達中科園區、10分鐘直達精密機械園區（精科），且向上路一路往東貫穿市中心，向西則串聯沙鹿生活圈，滿足日常所需。

▲「勝美向上」，祭出總價777萬元起，打破「千萬宅」的神話 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

當市區房價已成天價，「勝美向上」不僅是一個住家，更是一個讓年輕人靠自己實力翻轉人生的跳板，尤其是同樣預算在台中市區只能有30年屋齡以上中古屋可以選擇，像這樣新式的中科宅，在台積電1.4奈米廠房啟動後，未來又會有一波科技移民潮進入，目前正值史上最大交屋潮前的關鍵期，新房還有一年的付款彈性，對於手頭資金需靈活運用的首購族而言，這正是最完美的切入點。與其在市區委屈居住，不如一路向上，在777萬起的預算內，找回居住真正的意義。