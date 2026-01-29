有220萬！買中古屋「會不會有風險」　網見1關鍵勸：真心不建議

▲原PO考慮買中古屋。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人近年在股市累積了一點資本後，開始動念是否該轉進房市。近日就有一名男網友分享，自己靠著投資股票賺到一些錢，考慮購入一間總價約1000萬元的郊區中古屋，現在是個好時機嗎？貼文曝光後，引起討論。

網友靠股票賺錢 想買1000萬的中古屋

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「現在是買房的時機嗎」為題發文表示，他這兩年投資股票小有收穫，目前主要持有0050與台積電。原PO坦言自己沒有急迫的自住需求，只是單純不想再繼續繳房租，此時，他若拿出220萬元作為頭期款，購買一間總價約1000萬元上下的郊區中古小兩房，會不會有風險？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在確實是買房的好時機點，但你把所有的錢拿去買房子，你就沒有現金流了」、「200萬的自備款別想太多」、「先存個400萬再來談買房」、「其實你可以直接去看看那裡30年的房子，你就問自己願不願意買。如果可以，通常20年後還是賣得掉，如果不行，那就別騙自己以後會有人接手」。

網友建議不要買在郊區

其中不少網友都直言，「自住現在確實可以看，但非常不建議看郊區，買小不買偏，未來如果郊區鑑價明顯比你買價低，你是很有可能之後完全賣不掉的」、「是買房的時機，但郊區未來只有吃屎的命運」、「買！但郊區不要」、「地點、地點、地點」、「真心不建議郊區，有能力就儘量靠近生活機能跟捷運」。