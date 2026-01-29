ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

有220萬！買中古屋「會不會有風險」　網見1關鍵勸：真心不建議

▲▼中古屋,租屋,公寓,老房子,房東,房客,老社區,鄰居,冷氣,窗型冷氣。（圖／pixabay）

▲原PO考慮買中古屋。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人近年在股市累積了一點資本後，開始動念是否該轉進房市。近日就有一名男網友分享，自己靠著投資股票賺到一些錢，考慮購入一間總價約1000萬元的郊區中古屋，現在是個好時機嗎？貼文曝光後，引起討論。

網友靠股票賺錢　想買1000萬的中古屋

這名男網友在Dcard上，以「現在是買房的時機嗎」為題發文表示，他這兩年投資股票小有收穫，目前主要持有0050與台積電。原PO坦言自己沒有急迫的自住需求，只是單純不想再繼續繳房租，此時，他若拿出220萬元作為頭期款，購買一間總價約1000萬元上下的郊區中古小兩房，會不會有風險？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在確實是買房的好時機點，但你把所有的錢拿去買房子，你就沒有現金流了」、「200萬的自備款別想太多」、「先存個400萬再來談買房」、「其實你可以直接去看看那裡30年的房子，你就問自己願不願意買。如果可以，通常20年後還是賣得掉，如果不行，那就別騙自己以後會有人接手」。

網友建議不要買在郊區

其中不少網友都直言，「自住現在確實可以看，但非常不建議看郊區，買小不買偏，未來如果郊區鑑價明顯比你買價低，你是很有可能之後完全賣不掉的」、「是買房的時機，但郊區未來只有吃屎的命運」、「買！但郊區不要」、「地點、地點、地點」、「真心不建議郊區，有能力就儘量靠近生活機能跟捷運」。

台南第20處社宅！　193戶「武東好室」2029完工

台南市社會住宅又加一！位於歸仁區的「武東好室」社會住宅今天舉行動土典禮，據了解，此案是中央在台南動工的第20處社宅，由中央全額投資興建，預計完工時間是2029年，完工後和鄰近的「沙崙安居」社會住宅估計共可提供773戶居住單元。

24分鐘前

土方去化A→C解套？　第一線：恐重演「美濃大峽谷之亂」

「土方之亂」看似隨「工地A點可直送最終處理場C點」上路暫時止血，但第一線土資場業者直言，市場只是從B點塞車，變成末端去化場排隊、退車頻傳，但若為了效率鬆掉把關，「混雜的東西一樣倒進C點」，恐重演「美濃大峽谷之亂」翻版。

33分鐘前

認曾單月銷量掛蛋！　嘉磐魏嘉銘：房市盤整至下半年

經歷2025年房市冷靜期，今（29）日嘉磐建設舉辦公益活動時，經歷過多次房市循環的地產老將嘉磐建設董事長魏嘉銘分析，現在市況就是一開案就沒有回頭路，標準剛需市場，整體房市將盤整至下半年。

1小時前

躍上國際舞台！　大安森林公園公廁「榮獲JTA獎勵賞」

台北市大安森林公園1號公廁以其結合永續理念、友善設計與美學機能，榮獲日本廁所協會（Japan Toilet Association）2025年第17屆JTA廁所獎「建築作品部門」獎勵賞，成功讓台北的公共設施登上國際舞台。

1小時前

台南社宅「宜居小東」開箱　3150人搶租！最快6月可入住

台南市社會住宅指標案件「宜居小東」已於12日截止受理申請，招租戶數共376戶，累計申請案件達3150件，招租反應相當熱烈。為確保工程品質與後續入住安全，台南市長黃偉哲偕同都發局代理局長林榮川以及林洲民建築師，22日親赴宜居小東社宅現地進行「開箱」，實地巡視建築細部與公共空間配置情形。

1小時前

房東狂漲租金！　台積電工程師扛不住喊睡車上

不少人以為新竹科學園區工程師薪資優渥、福利好，卻忽略他們經常超時工作、身心俱疲。最近更有台積電工程師在網路發文，因為房租連漲，竟認真思考要住在車上省錢。這話題引來大批網友討論，甚至還有過來人分享「車宿」絕招，教原PO怎樣睡得更舒服。

2小時前

公婆送小姑500萬+新北市房「尪只有機械車位」她心寒！網：更值錢

家產應該怎麼分，一直是家庭的潛在引爆點。一名人妻透露，丈夫身為家中獨子，卻分得極少財產，只有一個機械車位，兩人還得擠在40年的舊公寓房子裡，反而遠嫁西班牙的小姑獲得500萬資產，與一棟新北市房子、車位，讓她感到不平衡。對此，有人認為長輩有分配自由，也有人幫原PO分析，認為她其實不虧。

2小時前

新竹以南車位價格大漲！　10年從「國產車價→進口車價」

台灣都會區房價高漲，連帶停車位身價也水漲船高，尤其是雙北以外的縣市。信義房屋專家指出，10年來，新竹、台中、台南市高雄市平面車位均價，已從10年前的「國產車價」跳升至「進口車價」，最高漲幅高達84%。

3小時前

2大2小「獨棟透天vs舊公寓」？一票秒選這答案：每天爽過

有網友表示，最近在思考「有錢」到底該怎麼定義，於是拋出一道假設題：兩個家庭條件完全一樣，都是兩大兩小，只差在一個選擇砸重金買大房、另一個選擇住普通但生活寬裕，究竟哪一種才算真的有錢？貼文曝光後，引發大批網友激辯。

3小時前

