國安基金護盤期「房市慘」　雙北僅8案完銷

當前股市已達3萬點，資金仍無獲利了結轉往房市的現象。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

國安基金在去年4月進場，觀察4~12月股市表現相當強勢，但股房兩樣情，觀察這段時間雙北推出的新案中，只有8案完銷。雙北去年上半年推案中，有一半以上銷售率不到50%，案場多見單周交易組數掛蛋，與來客組數個位數的慘況。

《住展》雜誌彙整雙北在去年國安基金進場的4~12月推出的新案，由建商公布完銷資訊，或是實價紀錄已揭露完整戶數，一共僅8案，對比2024年股市攀2萬點時期在3~7月就快銷19案，落差不言可喻，呈現與股市紅不讓的平行時空。

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示：「觀察逆勢快節奏完銷案，不脫建商品牌、地段新案稀缺、價格相對平實、話題性，以及小宅規劃、戶數不多這些關鍵因素。」





▲觀察逆勢快節奏完銷案，不脫建商品牌、地段新案稀缺、價格相對平實、話題性。（AI協作圖／資料來源：住展雜誌，記者項瀚製作，經編輯審核）

舉例來說，北士科「達欣文萃」、上新莊區「國泰曦．」都具備品牌知名度、住宅熱區特性。「圓山耑宇」、「成華織心画」、「松柏大院」坐落地段穩健，且沒有太多新案供給。

至於位在大橋頭、溪崑地區、頭前重劃區三處的「伊寧橋寓」、「和岩誼居」，與「大亮攸煦YOSHI」，各自有價格魅力，「伊寧橋寓」因為多是套房產品，壓低總價帶在千萬元以內，「大亮攸煦YOSHI」則在當地已為單坪均價7字頭行情，保有低1個字頭的優勢。

整體而言，陳炳辰分析：「股市屢屢刷新表現，當前已達3萬點水準，資金依然沒有明顯獲利了結投奔房市懷抱跡象，去年上半年推案，雙北市有一半以上個案數的銷售率不到50%，案場多見單周交易組數掛蛋，與來客組數個位數的慘況。」

陳炳辰進一步表示：「眼下公開指標案雖然不乏以品牌、小宅，甚至讓利為訴求，有利銷售與降低風險，但大案量體多，又會排擠未去化的舊案買氣，新的一年若無直接性的房產大利多刺激，市場恐持續棄守房市，進一步演變為賣房買股的窘境。」

代銷業者、弘璽地產總經理蕭弘楷表示：「在這波房市寒冬中，個案表現的差異非常明顯，其中主要差異因素相當多面向，其中影響最大的就是地段、價格，供過於求的地段銷售相當辛苦，但在供給量有限的區域，只要價格合適，仍跑得動，尤其在雙北地區，雙北已是這波房市不景氣中，最穩定的兩縣市了。」