基隆房市量縮「價沒跌」　在地房仲：4因素支撐

▲基隆房仲觀察，基隆這1年多來呈現「量縮價穩」，成交價並沒有跌。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

房市不景氣，交易量急凍、許多區域價格也出現修正。但基隆房仲觀察，基隆這1年多來呈現「量縮價穩」，成交價並沒有跌，主要原因有4，包括新案價格帶動、中古市場沒有明顯賣壓、買盤剛需穩定、過去價格未現超漲。

央行在2024年9月祭出第七波信用管制，全台交易量急凍，不少區域價格也出現修正。不過，東森房屋基隆大武崙加盟店長林韋成觀察：「雖然基隆成交量也下跌，但基於4大原因，成交價沒有下跌，仍相當穩健。」

4大原因為何？林韋成表示：「首先是新建案價格頗具支撐，這1年多來基隆預售案仍繳出不錯的銷售成績，像是安樂區白天鵝安幔均價站上4字頭，暖暖區美麗上城站上5字頭等等，在比價效應之下，持續凸顯基隆中古屋優勢，價格難跌。」

第二，林韋成表示：「雖然基隆成交量下滑，但觀察整體待售量與過去並無明顯變化，顯示出不僅買方觀望，賣方也在等，整體市場並無明顯賣壓。」

第三，林韋成表示：「長年以來，基隆房價一直都是穩步走升，沒有暴漲，也反映出沒有超漲，因此在房市不景氣之際，也不會遇到漲多修正的危機。」

最後，林韋成表示：「基隆屬於剛性需求頗強的區域，除了在地買盤，由於南港、汐止等區價格高漲，持續都有首購族外溢到基隆買房，具基本盤。」

▲雙北外溢客到基隆買房，主要選擇鄰近高速公路、快速道路的地區。（圖／東森房屋提供）

林韋成介紹：「雙北外溢客到基隆買房，主要選擇鄰近高速公路、快速道路的地區，包括七堵、長庚商圈、大武崙、暖暖、中山愛買商圈等等。」

房價方面，林韋成舉例：「安樂區屋齡10年內的指標社區交易熱絡，2房每坪均價40萬元， 3房則約38萬元左右。另外，屋齡25年左右的社區指名度也很高，成交單價僅22~26萬元，CP值高，比起仁愛、信義區同屋齡產品單價便宜約5萬元，是雙北外溢、基隆在地首購族的買房首選之一。」

▲林韋成強調，基隆房市為相當穩定的市場。（圖／東森房屋提供）

