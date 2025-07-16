新青安「補助將至、不能出租、還得排隊」　首購族申貸應看清

▲房仲表示，新青安的魅力已不如從前，不少人乾脆直接使用一般首購房貸。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

年薪150萬元還貸不到新青安？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶，分析這背後的可能原因，此外他們也闡述當前新青安的申請、核貸狀況，並點出新青安的魅力已不如從前，不少人乾脆直接使用一般首購房貸。

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賴志昶指出：「新青安申請量最高峰是在去年5月，當月高達8000多件，之後隨稽查執行，投資客知道原來是抓真的，便有稍微開始降溫，而如今新青安件數大幅下降，像是今年4月只有4000多件，主要還是受到房市買氣冷清、銀行房貸水位緊縮。」

徐佳馨補充：「新青安對公股行庫來說，是一大壓力源，一些違規事項也是要由第一線同仁去抓，因此銀行在核貸方面自然也會相當謹慎。」

此外，徐佳馨表示：「新青安將在2026年7月底落日，老實說補助的空間相當有限，而且還要排隊，甚至還要擔心房子之後不能出租，或未來不能使用其他政府優惠政策，因此現在不少首購族乾脆直接使用一般首購房貸方案。」

▲徐佳馨表示，新青安將在2026年7月底落日，老實說補助的空間相當有限。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於先前傳出年薪150萬元，還貸不到新青安的個案。賴志昶表示：「不能單就『年薪150萬元』來看，申貸人可能有其他狀況，像是信用不佳、名下其他貸款太多、收入浮動不穩定等等。」

徐佳馨補充：「銀行放貸會從人保、物保的角度來看，物保指得就是房屋標的，不同銀行可能都會有特定標準，對於某些較偏遠、買到最高點價格的物件，更保守看待。」

▲賴志昶建議，真不一定要執著新青安，可多考慮一般首購房貸。（示意圖／ET資料照）

整體來說，賴志昶建議：「真不一定要執著新青安，可多考慮一般首購房貸，利率約在2.5~2.6%左右，且若是真首購族，基本上銀行還是非常樂意承作的。」

未來可能出現「新新青安」嗎？徐佳馨表示：「目前輿論對新青安屬於負面看法，甚至可以說是被罵爆了，未來若房價還是沒有掉，大家對房地產的仇視感仍高，政策糾正的結果可能也不會太好。」