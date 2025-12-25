ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

爸媽幫出頭期款「房貸給你付」爽炸了？底下全吵翻

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

爸媽若願意幫出頭期款，但要求之後房貸由子女自行負擔，該不該答應？網路上日前有人提起相關話題，不少人羨慕到直呼「傻瓜才不要？有這種父母要偷笑了吧！」也有人冷回「要看你有沒有那個屁股吃那個瀉藥」，問題引發熱論，意見南轅北轍。

有網友在買房知識家提問「你爸媽在你出社會時，說要幫你出頭期款，房貸給你付，房子登記在你名下，你會答應嗎？」貼文瞬間引發熱議，就有人直呼，「傻瓜才不要，有這種父母，你該慶幸你前世有燒好香」、「我同意！什麼時候幫我付頭期款？」

不過也有人語帶保留，提醒並不是人人都適合接下來，「先看自己有沒有那個屁股，能夠吃那個瀉藥。不過，剛出社會，貸款過得了？」「看月繳多少？幾年貸？總不能房貸繳了自己要苦哈哈的生存」、「地點格局是你選還是爸媽選？房子如果是爸媽要住的，你未來資金就被綁死了。」

有網友則點出實際眉角，像是「看總價多少，頭期多少，每月穩定收入能不能負擔」、「房貸付了自己生活不能苦哈哈。」更有人喊出關鍵提醒，「拿了頭期款要不要還？要不要分？一定要問清楚！」並分享自身慘痛經驗，「家人頭期拿200，白住15年水電稅金沒繳過，賣房說要拿一半，不然要我幫他們養老！」

另一派則認為是人生起跑點的差異，「這就是階層問題，有些家庭真的做得到」、「10年後房價更漲，早點上車不香嗎」、「贏在起跑點」。還有人笑說若真的不想當事主，「不要可以給我，我可以叫他們爸媽」、「請問還缺乾兒子嗎？」

但也有人反對到底，「如果拿一點頭期款要被情勒一輩子，我寧願不要」、「能力不足硬接只會信用破產」、「一貸三四十年，不要鬧了」、「還有兄弟姐妹一起的話就別了吧！」

整體看下來，多數人是羨慕、有些人務實、也有人警戒心滿點，意見百花齊放，但共通點都是，房子不是一句「頭期爸媽出」就能輕鬆決定的，背後牽涉責任、資金與家庭關係，每個細節都得想清楚。

關鍵字：頭期款房貸買房

