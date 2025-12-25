買房送裝潢！　設計師曝「建商省錢密碼」：2點要留意





▲房市冷清，越來越多建案祭出「買房送裝潢」方案搶客。（示意圖／視覺中國）

記者項瀚／台北報導

房市冷清，越來越多建案祭出「買房送裝潢」方案搶客，對此市調觀察，這類型建案較常出現在供給量大、賣壓重的區域，比起中南部地區，雙北相對少見。中和建商業者則表示，買房送裝潢也未必是因為房市淡，而是因應年輕客戶的需求變化趨勢。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年919央行祭出第七波房市管制後，房市冷清，越來越多案場祭出送裝潢、精裝修方案搶客，大型開發商如興富發、甲山林等公司。

馨傳不動產智庫執行長何世昌觀察：「房市越差的時候，送裝潢的建案自然越多，國內有特定開發商善於使用此策略，另外也較常出在小坪數首購型產品，對預算有限的客戶來說，拎包入住確實是誘因之一。」

進一步觀察區域，何世昌表示：「在供給量大、賣壓重、競爭激烈的區域，買房送裝潢的建案也更多，近1年多這類型建案比較常出現在中南部，反之雙北地區銷售表現相對穩定，送裝潢的個案就比較少見，尤其是在開發成熟、供給量少的舊市區。」

▲張應偉表示，觀察對於年輕客戶群來說，他們預算有限，也省得麻煩，『一次買到位』的需求越來越明顯 。（圖／記者項瀚攝）

寶和建設總經理張應偉觀察：「買房送裝潢也未必是因為房市淡，觀察對於年輕客戶群來說，他們預算有限，也省得麻煩，『一次買到位』的需求越來越明顯，因此公司線上個案『寶和好植』便祭出+8萬元就送全室裝潢。」

張應偉說明：「『寶和好植』+8萬元送全室裝潢，全案僅限5戶，裝潢不含在購屋總價中，也就是交屋之後，裝潢公司再進場裝潢後送給消費者。」

浮見月設計負責人劉獻文補充：「現在裝修業缺工、材料成本高額，成本所費不貲，整間弄到好每坪價格來到10萬元，而建商整批送裝潢省去設計費、監工費，材料成本也將便宜許多，每坪價格可能降到6萬元、甚至更低，確實是不錯的選擇。」

不過，劉獻文提到：「買建商送裝潢的房子，基本上就只有幾種樣式可以選擇，另外也要留意裝修品質，免得之後還要自掏腰包補強。」

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地