2026房價必跌10％？　專家推薦首購族「六都3縣市」進場好時機

▲台南市建案。示意圖非本文事發地。（圖／記者張雅雲攝）

記者葉國吏／綜合報導

2026年台灣房市走向備受矚目，專家們預期修正期將持續到年底，六都房價全面鬆動，平均跌幅約10%。專家也點出對於首購族來說，3縣市可以關注一下，或許是進場的好時機。

賣方讓利，首購族迎良機

房市趨勢專家李同榮分析，這波空頭行情可能持續到2026年底，六都價格出現普遍下修。住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨認為，房價修正之際，最適合不動產名下仍是空白的首購族，尤其是台南、高雄、桃園等地，現在的賣方心態已經鬆動。

徐佳馨進一步指出，根據住商機構今年1到10月的內部交易數據，市場溢價率已明顯鬆動，顯示賣方不再像過去那麼強硬。台南、高雄和桃園近期預售案交屋量大增，不少屋主為了順利出脫物件，願意讓利。這與目前2.6%至2.7%的普遍房貸利率，以及部分多戶買方超過3%的壓力有關，導致不少人選擇提前賣房。

▲高雄市建案。示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

買氣觀望，供給壓力浮現

徐佳馨提醒，目前房市最大問題不是貸不到款，而是買方普遍擔心自己無法成功貸款，這種心理預期讓不少有購屋需求的人選擇再觀望；有些中南部建商甚至透露，客戶希望交屋時間越晚越好，最好拖到2030年以後，顯示市場買氣遲疑。

從供給角度來看，徐佳馨認為2026年對首購族相對友善，建商近年主力推案多是首購產品，全台待售新屋約30萬戶，其中新北、桃園、台中等地量體明顯，且多為兩房格局。為加速銷售，不少建商採取「送裝潢、不降價」策略，實質讓利空間浮現。

▲桃園市建案。示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

交易量腰斬，區域修正現象明顯

不過，徐佳馨也提醒房市警訊已現。全台住宅交易量從過去高峰的50萬戶，降到現在僅剩約26.5萬戶，接近腰斬。人口結構變化、剛性需求減弱，再加上新青安提前透支買盤，都是造成交易量下滑的主要原因。

李同榮補充，以區域來看，台南和高雄今年已率先修正約10%，反觀台北市則較為抗跌。他認為，房市修正走勢將持續到明年底，不過跌幅有限，屬於高檔震盪格局。預估2025年上半年房市可能出現「價跌量增」，價格修正一成左右，交易量則有機會成長超過一成。