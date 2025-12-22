1.92億買進、1.98億求售　天母豪宅「含裝潢」算盤恐倒貼





▲天母指標豪宅「天母紘琚」12樓戶以1.98億元刊售 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

天母指標豪宅「天母紘琚」12樓戶以1.98億元刊售，屋主持有10年，開價僅加上600萬元，若考量到裝潢、仲介費等成本，該戶基本上可說是賠售。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

天母指標豪宅「天母紘琚」12樓戶在《591房屋交易網》以1億9800萬元刊售，該戶含車權狀達226坪。值得關注的是，該戶在2015年以1.92億元購入，等於屋主長抱10年開價僅上調600萬元。

而且從刊登資訊來看，該戶配有完整裝潢，若順利成交還有仲介費，以1.92億元的開價來看基本上等於賠售，但在刊登資訊上並無訴求「賠售」，因此也是一種「低調賠售」。

經查謄本，該戶屋主顯示為「新＊＊＊＊＊＊＊＊＊」，從公司登記地址來看，應就是「新陳投資股份有限公司」。

▲「天母紘琚」12樓刊售戶附上完整裝潢。（圖／翻攝自591）

觀察「天母紘琚」歷年的交易紀錄，確實出現行情下修的狀況，2012年豪宅市場多頭時，14樓成交單價達136萬元，但今年16戶交易單價掉到115萬元。

在地房仲表示：「2015~2016年受到房地合一稅政策影響開始走跌，本次討論的12樓戶在2015年時購入，屋主並沒有買到高點，如今屋主在附有裝潢的情況下，以每坪開價約119.5萬元刊售，是相當有『誠意』的開價。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯觀察：「台北市上億元的中古豪宅，呈現強烈的個案表現，一些位於蛋黃區的豪宅行情已走出新高，追過2013年市場高點；反觀一些位置較邊陲或產品吸引力未達一定水準的個案，還有部分屋主套牢中。」

至於士林地區，葉沛堯表示：「該區豪宅仍有市場，觀察今年共有8筆總價上億元的交易，但相對地區域豪宅也頗為競爭、選擇性多，尤其在天母一帶，這也會影響整體的價格表現。」





▲2025年士林區共有8筆上億元的豪宅交易。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地