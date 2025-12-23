「七期賠售王」魔咒未解！高樓層賠500萬出場　單價跌回10年前

▲位於七期重劃區的知名豪宅「台中帝寶」，近年來因頻傳高額賠售紀錄，被市場戲稱為「七期賠售王」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於七期重劃區的知名豪宅「台中帝寶」，近年來因頻傳高額賠售紀錄，被市場戲稱為「七期賠售王」。根據2025年最新交易，該社區的賠售魔咒似乎仍未止息，近期一筆高樓層轉手交易，帳面再度慘賠500萬元出場。

翻開該戶交易紀錄，2016年預售時以總價4960萬元成交，4年後以5000萬元成交，帳面微幅增值40萬元。但近期該戶交易4500萬元成交，跌回10年前預售價。

該戶屬於中高樓層，坪數102.13坪，經過3次交易，單價從5字頭降回46萬元，不過「台中帝寶」儘管與過去曾出現過慘賠2117萬、砍價1500萬的極端案例相比，此次虧損金額看似「收斂」。房仲業者指出，若加計代書費、稅費以及持有期間的高額管理費，實際虧損金額恐怕遠不止於此。

經查，該戶新任屋主為台中北屯區的富豪，以自然人名義無貸款購入。

▲「台中帝寶」交易歷史。（圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

為何「帝寶」名號在台中失靈？立智公關資深經理邱子蘅分析：「該社區屢傳賠售，主要有4大原因，除預售開價過高，當初吸引大批北客投資，讓預售單價一度衝高，導致後續接手力道不足。」

邱子蘅說：「另外就是豪宅限貸令抗性、地段與動線疑慮，該案雖然位於台灣大道第一排，具備門牌效應，但因單面出入口且緊鄰車流量極大的主幹道，交通動線不便，成為高資產族群挑剔的重點。」

最後就是新秀豪宅競爭，近年七期新案輩出，不少具備品牌力或更具特色的新豪宅分食市場，讓屋齡已近10年的「台中帝寶」競爭力相對弱化。

21世紀不動產資深經理沈政興認為：「這個社區入住的人不夠多，過去都以賠售居多，但是地點相當好，有百貨、有公園，以CP值來說就會被優先選擇。」

沈政興說：「目前市況上，無貸款交易在3000萬元以上物件很常出現，目前銀行貸款意願低，直接現金買比跟銀行貸款來得快。否則還要提供金流來源，會回溯5~10年時間，手續相當繁複。」

