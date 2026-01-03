通勤要1hr！搬到新北蛋殼區3年　他讚「住得很舒服」但有1缺點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友分享朋友從台北市蛋黃區，搬到新北蛋殼區新大樓居住三年多的真實感受，每天火車加捷運通勤1小時早已「麻木」，生活機能明顯不如過去。不過朋友也直言，房子住起來很舒服。信義房屋專家認為，在做決定前，最好實際模擬生活動線，而不是只看房子的條件與價格。

該名網友表示，朋友從台北市蛋黃區，搬到新北蛋殼區新大樓居住三年多，每天火車加捷運通勤1小時早已麻木，平日家人各自吃飽回家，假日多半外送或外食，附近清一色是新大樓，連去超市都得搭公車，生活機能明顯不如過去。不過她也直言，房子住起來很舒服。

貼文引發討論，「在蛋殼的地方有機車照樣很方便，至少我從台大搬到樹林這邊是覺得還ok」、「還有外送可以叫，代表還沒太差」、「現在的蛋殼區，也許20年後生活機能就會很好」、「每個階段都會有不一樣的答案。」

但也有網友認為，「通勤時間最沒有價值」，每天多花一小時在交通上，不只影響休息，也壓縮陪伴家人的時間；友人則指出，若房價負擔變輕、居住品質提升，其實沒有絕對好壞，只是取捨不同。也有過來人分享，蛋殼區短期機能不足，但長期來看可能隨著重劃區成熟而改善。

換屋是「整體生活結構」改變 專家曝隱性成本

針對這類換屋抉擇，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從市中心蛋黃區搬往外圍蛋殼區，是不少換屋族在高房價下的現實選擇，但關鍵不只在「房子變新、坪數變大」，而是整體生活結構的改變。

曾敬德指出，通勤時間、採買便利性、是否需要接送小孩，都是會長期影響生活品質的隱性成本，特別是仍在工作階段、有學齡孩子的家庭，時間成本往往比想像中更高。

曾敬德也提醒，換屋應搭配人生階段評估，像是即將退休、可彈性安排作息者，對通勤與機能的忍受度較高；但若仍需每天進市區上班，或家庭成員活動半徑高度依賴市中心，過度犧牲機能，容易在入住後才感到後悔。他強調，「買得起、住得下之外，更重要的是住得久、住得順」，在做決定前，最好實際模擬生活動線，而不是只看房子的條件與價格。