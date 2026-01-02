三重巷內「不起眼平房」2.7億賣　前屋主4年大賺5千萬

記者項瀚／台北報導

三重光復路二段巷內不起眼的1層平房以2.7億元交易，為2025年三重最高價的建物交易，而前屋主僅持有短短不到4年，就大賺近5000萬元。專家表示，雖該物件僅166坪，但含有404坪土地，成交價合理。

▲三重光復路二段巷內不起眼的1層平房以2.7億元交易，為2025年三重最高價的建物交易。（圖／記者項瀚攝）

新北三重光復路二段巷內一間不起眼的1層平房，建物面積166坪，於2025年6月以2億7488萬元交易，成為目前實登揭露為止，2025年三重最高價的建物交易。

且前屋主大賺一波，僅持有短短約4年時間，就增值了4948萬元，漲幅達22%。經查異動索引，前屋主是竟丞企業公司，為電子、精密五金零件生產公司；買方大葉開發工業，則為空調水電公司。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該廠房位於頂崁工業區範圍，雖然建物面積僅166坪，但基地為404坪乙工土地，換算土地單價68萬元符合行情，緊鄰捷運先嗇宮站的工業地單價早已突破100萬元。」

邱鼎峯坦言：「從2020年疫情之後，全球通膨、營建成本暴漲、台商回流等因素下，商用、工業土地也大幅走升，本次交易物件從2021年持有到現在，漲幅2成也屬合理。」

邱鼎峯指出：「以本次交易物件來看，基地400坪已可獨立重建，預計可蓋7層左右廠辦，單價抓在45萬元左右，而區域指標商辦如『國揚數位』單價達55萬元水準。」

▲三重光復路二段巷內1層平房交易。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「頂崁工業區屬於早期開發的工業園區，但近來受惠新北第二行政園區開發案，有了很大的變化，二重重劃區左岸住宅案大量推出，工業區部分也頗為熱絡，除了有開發商進場，許多原地主公司也紛紛重建立體化。」

賴志昶舉例：「新美齊2024年以8.3億元取得該區泉和鑄造廠，土地967.15坪，換算單價約86萬元，預計以都更模式興建地上10層廠辦。此外，區域除了春源鋼鐵、利達空調，禾馨集團傳出將在此區域即將打造醫療大樓。」

