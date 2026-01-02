紅樹林景觀宅單價飆上74萬　3戶成交刷新淡水天花板





▲淡水紅樹林預售案最高成交價站上7字頭，創下新高價。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

淡江大橋即將通車，未來又有淡北快速道路、新北大巨蛋也可能進駐，淡水近來話題滿滿，房價也出現新高。紅樹林新案「SUN HOUSE」最高價站上7字頭，也是淡水區預售首次成交7字頭，而同屬景觀第一排的「將捷舟際」尚未出現實登，價格可能接棒再創新高。

近期實價揭露，淡水預售房價創新高，紅樹林商圈的「SUN HOUSE」實登掀牌，每坪均價63.3萬元，其中有3戶成交站上7字頭，最高單價74萬元，也成為實價登錄以來，淡水首場預售出現7字頭成交的個案。

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「紅樹林被稱為淡水富人區，景觀第一排住宅本就是淡水區房價最高的地方，過去推出許多大坪數豪宅，但由於坪數大、總價高，單價多落在5字頭，而隨豪宅市場低迷，還有個案掉到4字頭。」

不過，沈雅純表示：「紅樹林第一排景觀實在難得，且土地供給也相當有限，本次揭露的『SUN HOUSE』能創新高價，關鍵除了景觀，規劃小坪數、低總價也是主要因素之一。」

沈雅純指出：「紅樹林一帶還有一場新案『將捷舟際』，基地面積更大，規劃地上24層，也為景觀第一排物件，預期接下來成交價將再創新高。」

買盤方面，沈雅純表示：「淡北快速道路完工後，從紅樹林到北士科僅需約15分鐘車程，將吸引喜好無敵景觀的北士科客群，另外關渡一帶的科技業買方也是主要買方之一。」

▲紅樹林景觀第一排規劃不少大坪數豪宅。（圖／ET資料照）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「紅樹林因景觀、捷運與不乏高價宅身影，推升區域行情，要是還有坪數稍小的景觀宅新案，也會吸引相關買盤族群。」

陳炳辰表示：「類似物件於景觀第一排地帶不算多，為本次創價因素之一，未來也可期待淡北道路的利多在此處錦上添花，不過景氣冷氣團與淡水門牌還是得留意，可能還是以個案表現論斷為佳。」

