理財書教「房貸卡家庭總收入1/3內」？兩派吵翻　專家點破關鍵

有網友近日發問，照理財書建議「房貸不可超過家庭總收入的三分之一」，可身邊很多朋友認為，這樣永遠買不起房，貼文引發熱烈討論。對此，信義房屋專家指出，該說法本質上是銀行與理財界常用的「安全水位」概念，並非絕對標準。

該名網友在「買房知識家」表示，看到理財書上寫，「房貸不可超過家庭總收入的三分之一」，但他身邊很多朋友反而認為，照這樣做，永遠買不起房子，「想請問大家，在評估房貸能負擔多少時，真的會照書上寫的做嗎？」

貼文引發討論，不少較為理性的網友認為，「三分之一」只是參考值，關鍵仍在個人條件。有網友指出，高收入、低生活開銷者，房貸比拉高仍可負擔；反之，月收不高、家庭支出重，連三分之一都可能太吃緊。

也有人提醒，房貸時間可拉長，但仍須預留風險空間，因為裁員、疾病或突發支出，才是真正壓垮財務的關鍵。也有網友分享實際經驗，強調應以「實領月薪」而非年薪或獎金計算，並把浮動收入當作儲蓄或預備金，避免買到超出能力範圍的房子。

評估房貸負擔關鍵 專家：非只看比例高低

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房貸占收入三分之一，本質上是銀行與理財界常用的「安全水位」概念，並非絕對標準。他表示，評估房貸負擔時，應同步檢視家庭固定支出、是否有小孩與長期責任，以及收入穩定性，而非只看比例高低。

曾敬德也提醒，在高房價環境下，若刻意把房貸比拉到過高，短期或許能撐，但一旦景氣反轉或家庭支出增加，財務壓力將明顯放大，「買得起不等於撐得久，留有餘裕才是關鍵。」