台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

▲台中市出現極為明顯的「磁鐵效應」，人口重心正加速向新興開發區位移。其中，北屯區的表現最為強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近10年間的人口增加10萬人，總人口數累計成長達10萬1165人，顯示城市整體發展持續呈現擴張態勢。不過在各行政區的消長中，出現極為明顯的「磁鐵效應」，人口重心正加速向新興開發區位移。

台中市出現極為明顯的「磁鐵效應」，人口重心正加速向新興開發區位移。其中，北屯區的表現最為強勁，過去10年人口暴增4萬6496人，不僅成長量位居全市第一，截至2025年11月，其最新人口數更已達31萬7043人，穩居台中市人口之冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中近10年人口一覽表。（圖／記者陳筱惠翻攝自正心不動產）

進一步觀察區內細節，北屯區廍子里、舊社里與水景里等新興發展里別，已成為該區人口排名前三的熱點，充分展現出重劃區對移居人口的超強吸力。

整體台中的人口發展，呈現高度環繞市中心的北屯、南屯，以及交通建設所帶動的太平、烏日與沙鹿等區域。

相較於新興區域的蓬勃發展，部分傳統行政區則面臨磁力減弱、人口外流的嚴峻挑戰。包含豐原區、大甲區及東勢區在過去10年間的人口流失最為顯著，總流失人口近1.4萬人。

其中，豐原區減少4958人居冠，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「北屯區就像一台性能強大的超級吸塵器，正將人口從基礎建設相對飽和的舊城區，以及地理位置較遠的郊區，吸引至居住環境較新的地帶。」

比對近10年台中市家戶數成長主要集中在北屯區新增3萬9409戶、西屯區2萬551戶與南屯區1萬9044戶，正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠指出：「家戶數不減反增，且新增多集中於1人戶與2人戶，顯示家戶型態加速細分，除反映單身化、高齡化與離婚率上升等社會結構轉變，也受到節稅、學區配置及福利資格等行政與經濟誘因影響。」

▲▼南屯區與太平區也分別以1萬9426人與1萬5105人的顯著增長，成為人口匯聚的熱區。（圖／記者陳筱惠攝）



《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」