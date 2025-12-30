月付租16萬元！　曹西平砸金挺乾兒子開西門、一中穿洞店

記者項瀚／台北報導

資深藝人曹西平驟然辭世，享壽66歲。他生前與乾兒子Jeremy開設飾品店「Jeremy穿洞日常」，共有2家分店，都位於精華商圈，西門町分店每月租金7萬元，挺過疫情；2024年回到台中故鄉展店，開在一中街商圈，每月租金9萬元，單價達1.5萬元。

▲資深藝人曹西平生前與乾兒子Jeremy開設飾品店「Jerem穿洞日常」 。（圖／記者項瀚攝）

縱橫演藝圈多年的曹西平驟然辭世，享壽66歲，多年前投資乾兒子Jeremy開設飾品店「Jeremy穿洞日常」，首店位於西門町，之後又到台中故鄉一中街開分店，門口高掛「曹西平回來了」紅布條。

事實上，這2間店面皆屬於台北、台中的一級店面戰區，人潮量大。經查實價登錄，西門町分店11.7坪於2017年以每月7萬元出租，換算單價6000元；台中分店面包含隔壁服飾店面共12坪，在2023年以每月18萬元出租，「穿洞日常」6坪、每月9萬元，單價1.5萬元。

▲資深藝人曹西平與乾兒子Jeremy開設「Jerem穿洞日常」2分店小檔案。（表／記者項瀚製）

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「西門町分店於2020年碰上疫情，確實是一大衝擊，但疫後西門町店面市場明顯復甦，人潮量增加、店面空置率下降，以該店面來看，若現在要租，每月應要來到10萬元以上。」

韋昀廷提到：「該店面屬於西門町比較偏一點的位置，且位於巷內，觀光客比較不會逛到那裡區，屬於目的型消費型態，但以知名藝人開設的店來說，本身就自帶流量，加上租金總價不高，相信在疫後都有還不錯的收益。」

21世紀不動產資深仲介沈政興指出：「該地雖未於大馬路上，但屬於實際人潮最高的地方，飾品店不需要大店面支撐，產品單價可從百元到千元，全符合學生、上班族等消費習慣，狹帶明星光環勢必翻轉率滿快的。」

事實上，一中街基本客源就有學生、上班族，加上中友百貨，再往五權路、錦南路延伸則還有中國醫商圈、益民商圈等，店家主題多元可吸納各類客層，使得店面空置率向來保持在低水位。

