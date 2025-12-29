冬天來台旅遊！日本人住飯店「見保命1物」激動：開心到跳舞

▲飯店有沒有暖氣功能很重要。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

台灣的美食與景點吸引許多日本旅客前來旅遊，然而最近氣溫驟降，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」就指出，對冬季到台灣旅遊的日本人來說，住飯店最在乎的事情就是，空調是否具備「暖氣功能」，因為日本人以為台灣四季都很熱，帶了輕薄衣物，回到飯店卻發現空調只能吹冷氣，「他們會瘋掉。」

遊台最在意不是床大不大 而是「有暖氣功能嗎？」



日籍作家「日本人的歐吉桑」在粉專發文，許多日本人以為台灣一年四季都很熱，來旅遊時只帶輕便衣物，結果遇上寒冷天氣、發現冷氣機無法吹暖氣時，「他們就開始瘋掉，因為我也有一樣的經驗」。

「日本人的歐吉桑」指出，日本飯店的空調幾乎都有安裝暖氣，但大多數的台灣飯店空調只有冷氣功能，讓習慣日本飯店標配暖氣的遊客備感不便。他笑喊，冬天住台灣飯店「有沒有暖氣」才是重點，比床鋪大小、豪華早餐，甚至漂亮的浴室設計都來得重要，特別是在冬季。

貼文一出，掀起網友討論，「台灣平地冬天太短，而且想省錢的人多，幾乎沒人裝暖氣」、「台灣旅館都只有冷氣，昨晚被老婆搶走棉被以後凍到睡不著，跑去跟櫃台多要一個棉被還要多收錢」。

許多台灣人到日本旅遊，不適應飯店的暖氣，「我去日本旅遊時，反而最不習慣的就是旅館暖氣，很多日本旅館暖氣太熱了」、「我冬天去日本，好幾次早上醒來發現喉嚨超痛，一直以為是感冒，後來發現是暖氣造成太乾燥了」、「日本飯店的中央空調真的讓人崩潰，只能開窗透氣讓室內降溫，不然房間內會被熱到抓狂」。