美濃地主私挖土石拒回填　5筆持分土地淪法拍

記者張雅雲／高雄報導

高雄美濃因農地遭不法盜採土石及回填廢棄物，形成大型坑洞宛如「美濃大峽谷」，不過早在大峽谷發現前，陳姓義務人2022年起未事先申請許可，在美濃擅自採取土石，違反《土石採取法》第3條，名下5筆持分土地遭拍賣，1月6日進行三拍，底價合計117.9萬元。

法務部高雄分署指出，陳姓義務人未事先向政府機關申請許可，陸續在2022、2023年在美濃區的龜山段與吉東段土地擅自採取土石，違反《土石採取法》第3條，導致破壞土質結構，影響地基穩固、水源涵養及自然環境的保育功能。

主管機關高雄市政府經濟發展局依《土石採取法》第36條，處罰陳姓義務人100萬以及200萬元的行政罰鍰，並限期陳姓義務人3個月之內完成回填整復。陳姓義務人未在期限內繳納罰鍰，罰鍰案件移送到高雄行政執行分署強制執行，由高雄分署查封其名下5筆繼承而來的美濃區持分土地。

名下5筆土地均位於美濃龍肚段，採5標分開拍賣，分別為20.67坪、底價16萬元，1.71坪、2萬元，3.03坪、7.1萬元、34.13坪、76.8萬元，6.71坪、16萬元，換算單價0.8~2.4萬元，2026年1月6日三拍，底價117.9萬元。

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，違法採土後即便依法要求回填，實務上往往難以確認填回的是否為合格土方，「挖走的是值錢的土，回填的卻可能是建築廢棄物或品質不明的填料，短期看不出問題，長期卻恐影響地基穩定與地下水安全。」

陳慧瑜表示，加上均為持分土地，面積太小，不具自用價值。且拍賣底價仍然高於市價，因此本拍次要能拍出的話，大概也就只有其餘持分地主優購較有可能發生。。

