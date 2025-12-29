ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

震後房屋自檢3步驟　45度裂縫是關鍵

▲▼ 地震，梁柱 。（圖／戴雲發提供）

▲地震過後檢視住家結構柱是否有新增的45度斜裂縫。（圖／戴雲發提供）

記者陳筱惠／台中報導

27日深夜11點發生有感地震，根據中央氣象署監測資料，地震芮氏規模達7.0，讓全台不少人回憶起1999年的921大地震，專家提醒，震後建築物的「隱形內傷」更是不容忽視的潛在危機，提供民眾3步驟檢測。

宜蘭外海深夜發生規模7強震，後續餘震不斷，也接連發生有感餘震，氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，不排除未來1周還有規模5.5至6的餘震。也提醒民眾，地震發生當下應就近趴下尋找掩護，切勿靠近紅磚牆以免倒塌受傷。

不過，比起當下的搖晃，震後建築物的「隱形內傷」更是不容忽視的潛在危機。建築安全履歷協會理事長戴雲發呼籲：「地震是台灣不可避免的宿命，民眾應掌握震後健檢3驟，特別留意低樓層結構狀況，切勿拿生命安全測試建築結構的極限。」

戴雲發指出，許多建築在地震過後，外觀看似無損，民眾可依循以下3步驟，為自家住宅進行簡易結構安全檢查：

步驟一：觀察整棟大樓外觀

房屋結構是命運共同體，不能只看自家牆壁。建議民眾走出戶外，觀察整棟大樓外觀是否大柱、大梁、外牆有新增45度斜裂縫或異常傾斜、沉陷；同時詢問左鄰右舍是否有損害情形。此外，檢查門窗是否因擠壓而變形，這些都可能是大樓結構受到影響的警訊。

步驟二：從「軟腳區」查起！檢視一、二樓公共空間

戴雲發強調：「不是家裡沒裂縫就代表大樓安全。」地震對建築的損害往往集中在整棟大樓的一、二樓（低樓層）。包含大樓周邊騎樓、公設大廳、樓梯間、地下室及地下停車場，特別需要注意，若1樓為挑高大廳，或改建為超商、大賣場、餐廳等，因牆面較少，更容易產生「軟腳效應」，是震後必須最優先檢查的危險區域。若大樑、大柱有「45度斜裂縫」、鋼筋外露或混凝土剝落就是警訊。

步驟三：住家內部大梁、大柱與剪力牆（微觀視角）

回到家中，應針對支撐房屋結構的梁柱進行檢查。同樣是梁柱上是否有「斜45度角的裂縫」。對於厚度大於25公分的剪力牆，若出現斜向裂縫，代表結構已受地震影響。

▲▼ 地震，梁柱 。（圖／戴雲發提供）

▲若1樓為挑高大廳，或改建為超商、大賣場、餐廳等，因牆面較少，更容易產生「軟腳效應」。（圖／戴雲發提供）

若發現上述裂縫，代表結構強度受損，未來遇強震恐有結構安全風險，務必委請專業結構技師進一步勘驗，進行補強或評估重建。

戴雲發再次提醒，台灣位於地震帶與颱風帶，居住安全是興建時的重中之重。目前的建築結構設計規範已相當完整，結構設計的專業也相當成熟，目前結構安全的真正挑戰在於「施工品質」的是否落實，這也是缺工時代下民眾最大的隱憂。

▲▼ 地震，梁柱 。（圖／戴雲發提供）

▲目前的建築結構設計規範已相當完整，結構設計的專業也相當成熟，目前結構安全真正的挑戰在於「施工品質」的是否落實。（圖／戴雲發提供）

全向科技房產中心創辦人劉永昌也指出：「過去921的傷痛，再次浮現，而台灣建築法規在2003年通過《混凝土結構設計規範》對鋼筋綁紮等工法有所規範、2006年通過《建築物耐震設計規範》。換算下來，民眾挑選物件所謂『震後宅』範圍是屋齡20年以下的建物。」

劉永昌：「新建房屋部分，雙北主流建築結構中，RC、SRC與SC鋼骨結構，多數符合法規最低0.24G耐震標準，但在強震下仍存風險，近年在日本普及的半剛接耐震系統已導入台灣，透過卸震原理分散地震能量，可在維持既有工法下，僅增加每坪數千元成本，就將耐震性能從0.24G提升至0.4G。」

