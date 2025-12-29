「遠雄一靚」以未來概念　打造科技人最愛的靜奢生活

▲「遠雄一靚」位於科技人最愛的楠梓高大特區，一回家就能「靜下來，看見美」。

台積電進駐楠梓園區量產後，高雄迎來史上最大的產業進駐與人口版圖變化。科技人在工作之餘，開始尋找能放鬆陪伴家人的居住場域，「遠雄一靚」位於科技人最愛的楠梓高大特區，打造未來概念輕豪宅，一回家就能「靜下來，看見美」。

▲楠梓高大特區具備純淨的居住環境，與鄰近台積電的優勢，成為科技家庭最愛的購屋區段。

距離台積電不遠的楠梓高大特區，原本是以文教、綠地與舒適街廓著稱的重劃區，如今因具備純淨的居住環境與近距台積電的優勢，成為科技家庭最矚目的購屋熱區。

相較於市中心的緊密棟距與舊市區既有的街廓條件，高大特區呈現出更大尺度的開放空間，以及更多綠地，更適合家庭成長的生活質感，加上藍田國小、高科實中、康橋國際學校陸續規劃進駐，該區被視為北高最具生活想像的高級住宅聚落選擇。

遠雄建設在高大特區推出「遠雄一靚」，以未來概念輕豪宅為定位，更導入國際級被動式住宅精神，打造高雄罕見的「FGN永續共享概念建築」。

▲社區入口退縮20米，形成由光影、綠意與水聲編織的回家儀式。

在全球高端住宅市場中，被動式設計已成主流，例如德國海德堡「Bahnstadt 生態城」以風向導流與採光控制，讓家在無大量耗能設備下仍能維持舒適；日本安藤忠雄的「光之教堂」等建築，則透過風與光的引入，展現「讓自然成為生活主角」的居住哲學。

遠雄房地產行銷協理郭昱德表示，「遠雄一靚」以「與自然共生，築一座會呼吸的家」為主軸，從建築量體、風道走勢、採光角度到景觀層次皆經精密配置，2432坪大基地僅29%建蔽率，使光線與風能在量體間自由游移，創造高大特區罕見的靜美生活尺度。

社區入口退縮20米，形成由光影、綠意與水聲編織的回家儀式；一步一景、一景一靜，讓通勤後的加速度在玄關前自然緩下，使居住成為一種回到原點的生活節奏。

▲高大特區呈現出更大尺度的開放空間，以及更多綠地，更適合家庭成長的生活質感。

回到居家尺度，「遠雄一靚」採LDK設計，將客廳、餐廳、廚房整合為家庭情感核心。不但2房均規劃2衛，並採川字型設計，提升室內坪效，能有效減少走道浪費，2房也能住出大尺度。

郭昱德指出，來客多為小家庭與年輕工程師，其中26坪、2房最受青睞，配備平面車位並預留電動車充電套管，更符合科技家庭的生活習慣與未來需求。

公共空間則打造楠梓相當少見的度假式泳池、靜心閱讀角落與親子共享空間等全齡設施，讓生活能在繁忙與寧靜之間自由切換，住戶回到的不只是住宅，而是一座能安放情緒的私密綠洲。

