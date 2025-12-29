14坪狂塞「三房兩衛一廳」　他想捨去1衛！PTT驚呆：什麼魔法？

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在社群平台分享某建案的規劃圖，該戶型室內坪數僅約13至14坪，卻硬是規劃了三房兩衛一廳的配置，於是他發文詢問該如何調整空間，並透露自身的需求。PO文被轉發至PTT，狂吸大票鄉民圍觀熱議，除了對設計的實用性提出強烈質疑，更忍不住驚呼「這是什麼魔法？」

該名網友透露，新成屋三房兩衛一廳，室內實坪約13至14坪，目前他希望將中間無開窗的衛浴空間打掉，以增加使用空間，並將主臥衛浴的出入口改至公領域，同時想在主臥內配置開放式衣櫃兼儲藏功能，或者獨立設置一間小型儲藏室。

他也求問廣大網友，初步規劃是否可行，或者該如何調整空間以符合兩人的居住需求。就有鄉民將文章轉發到PTT，驚呆直呼「這個配置圖怎麼看怎麼怪欸！14坪可以塞這麼多東西的嗎？」

而眾人看到「14坪塞三房兩衛」的設計時，普遍表示不可思議，「14坪就大套房或1+1」、「大套房就大套房，不要硬撐三房折磨自己」、「這個格局應該很擁擠」、「一廳一衛差不多就飽了」、「14坪三房是什麼魔法」、「14坪絕不可能，20坪都很擠了」、「餐廳跟廚房硬擠出來的」、「壓迫感太重」、「只有主臥大一點，其他兩個房間都監獄房」。