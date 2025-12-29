30家建商卡位13期　順天林丙申：市場壓抑越久、反彈越大

▲台中2026年指標建商仍穩健布局，包含順天建設（5525）與大陸建設（欣陸投控3703）近日雙雙揭曉最新動態，不難看出對南台中深具信心。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

儘管央行第七波信用管制與房市政策壓力籠罩，台中2026年指標建商仍穩健布局，包含順天建設（5525）與大陸建設（欣陸投控3703）近日雙雙揭曉最新動態，皆往南台中移動，看準「壓抑後必反彈」的長線信心。

順天建設2025年南屯區「MR.L」及甫進場的永豐段「夢島」，2案總銷合計約83億元。明年順天2大重點推案總銷達118億元，包含北市信義區「兒福中心A1公辦都更案」、總銷82億元，以及北屯區「仁平段案」、總銷36億元。

順天建設總經理林丙申表示：「雖然目前市場觀望氛圍濃厚，買方多採取停、看、聽策略，但從過去30年的房地產景氣規律來看，市場往往呈現『壓抑越久、反彈越大』的趨勢。」

▲13期的地形呈現類似V字型，在所有重劃區中屬於少數兼具產業、生活與軌道優勢的區段。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，大陸建設（欣陸投控3703）首度插旗13期，布局楓溪段，攜手英國建築師AlisonBrooks，推出總銷46.7億元住宅案。未來還有台中大坑風景區百億級別墅案、北屯14期洲際段案正在規劃中。

近期，包含海悅國際（2348）日前公告，向關係人海心國際，取得南屯區楓溪段378地號等7筆土地，土地總面積約1088.18坪，海悅取得其中2%權利範圍，交易金額為1640萬元，拆算每坪單價約75.4萬元。

甲桂林廣告總經理周智柔分析：「13期的地形結構呈現類似『V字型』的發展格局，是所有重劃區中，屬於少數兼具產業、生活與軌道優勢的區段。」

據市調統計，目前已有超過30家以上建設公司進場13期佈局，若將小型建商納入統計，數量更高，顯示市場對區域長線發展具備高度共識，尤其該區同時適合高階住宅與透天產品開發，產品彈性高，吸引不同類型建商卡位。

▲13期同時具備捷運與鐵路以及高鐵等重大軌道建設題材。（圖／記者陳筱惠攝）

