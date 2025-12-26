沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

▲新店的房子為何貴？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，對他來說，新店就只有裕隆城跟家樂福，算是蠻無聊的一個區域，為什麼房價一坪可以賣到快破百萬？既然是這樣的價格，怎麼不乾脆買三鐵共構的板橋呢？對此，信義房屋專家認為，新店價格高的關鍵，其實在於交通，且住新店的話，到台北市也方便。

新店建設不算多 網友納悶為何房價高？

這名網友在PTT的home-sale板上，以「沒人發現新店沒建設卻貴到X北？」為標題發文表示，對他來說，新店就只有裕隆城跟家樂福，而且沒什麼建設和工作機會，甚至還是美食沙漠。

原PO接著說，交通方面，新店所在位置則是班次不算多的綠線，附近的道路，也常塞車。因此，當他看到新店的房價一坪要破百萬元，便感到納悶，為什麼大家不買在板橋？板橋不只三鐵共構，還有很多高薪工作。

貼文曝光後，不少網友表示，「等有建設以後就不是現在的價格了」、「國巨、技嘉、精成科、宏達電你知道在新店嗎」、「很想買新店，但可惜買不起」、「新店這地方往台北市、板橋、萬華、東區，只要騎車」。也有人說，「新店住很多發薪水的人，他們要的是好山好水的環境」、「好山好水啊」。

專家分析新店房價高的原因

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新店的價格高，主要是因為捷運，「有捷運就很強了，等於說離台北市近！」而且有一說是，當地有蠻多軍公教，不論去文山還是信義區都很快。另外，新店也有道路可以接到大安等區，所以從早年到現在，一直都有供給量釋出，蠻多人都會選擇住在新店，價格也就比較高。