ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

▲▼房產,房子,銷售,公寓,租屋,大樓。（圖／翻攝自pixabay）

▲新店的房子為何貴？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，對他來說，新店就只有裕隆城跟家樂福，算是蠻無聊的一個區域，為什麼房價一坪可以賣到快破百萬？既然是這樣的價格，怎麼不乾脆買三鐵共構的板橋呢？對此，信義房屋專家認為，新店價格高的關鍵，其實在於交通，且住新店的話，到台北市也方便。

新店建設不算多　網友納悶為何房價高？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的home-sale板上，以「沒人發現新店沒建設卻貴到X北？」為標題發文表示，對他來說，新店就只有裕隆城跟家樂福，而且沒什麼建設和工作機會，甚至還是美食沙漠。

原PO接著說，交通方面，新店所在位置則是班次不算多的綠線，附近的道路，也常塞車。因此，當他看到新店的房價一坪要破百萬元，便感到納悶，為什麼大家不買在板橋？板橋不只三鐵共構，還有很多高薪工作。

▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

貼文曝光後，不少網友表示，「等有建設以後就不是現在的價格了」、「國巨、技嘉、精成科、宏達電你知道在新店嗎」、「很想買新店，但可惜買不起」、「新店這地方往台北市、板橋、萬華、東區，只要騎車」。也有人說，「新店住很多發薪水的人，他們要的是好山好水的環境」、「好山好水啊」。

專家分析新店房價高的原因

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新店的價格高，主要是因為捷運，「有捷運就很強了，等於說離台北市近！」而且有一說是，當地有蠻多軍公教，不論去文山還是信義區都很快。另外，新店也有道路可以接到大安等區，所以從早年到現在，一直都有供給量釋出，蠻多人都會選擇住在新店，價格也就比較高。

關鍵字：新店房價PTT曾敬德信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再上書：政策錯誤比貪污更致命

在房市交易量急凍、資金鏈高度緊繃之際，業界再度對第七波信用管制發出強烈反彈聲浪，立功建設董事長、台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬再度上書央行總裁楊金龍，直言現行政策若不即時修正，恐在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮。

1小時前

1350萬買北屯房！家人狂潑冷水「當盤子還不知」　網全艇她

一名網友11月初在台中北屯區買下一間總價1350萬的房子，當時比對實價登錄，相似坪數大多落在1400萬左右；沒想到，她與家人分享喜訊時，卻被潑一身冷水，心情差到極點，於是發文求問「現在買房真的買到高點了嗎？」

1小時前

有300萬現金！她月薪不到5萬「要買房嗎」　網：不適合大台北地區

搬離原有住所時，很多人都會陷入「要租房還是買房」的焦慮。近日就有一名女網友表示，她離婚後要搬出去，雖然手上會有一筆300萬現金，但她卻不知道要拿去買小套房，還是選擇租屋比較好？貼文曝光後，引起討論。

1小時前

標榜比建造成本低！　台南老牌首輪戲院停車場開價2400萬賣

舊台南縣區唯一的1間戲院「麻豆戲院」，位於麻豆市中心，是當地最精華的蛋黃區，地下1樓坪數達240坪，開價2400萬元，主打售價比建造成本還低，專家表示，該區B1多作為停車場使用，無商用空間的使用習慣，成為潛在買家的主要考慮因素。

2小時前

黃金暴漲70%海放房市！　8年級房貸族：房產「難賣」所以靠譜

觀察近3年股市、房市、黃金價格，股市連續3年上漲超過2成，黃金光是今年就大漲7成，2者價格漲幅遠遠海放房市。不過，信義房屋專家表示，從房地合一稅收來看，長期持有滿5年的屋主出售時也是獲利好幾百萬元。

2小時前

開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆餅」聖誕節熄燈

高雄有家爆紅鬆餅店，提供近距離與溫馴羊駝互動體驗，一開幕就爆紅，沒想到開店還不到3年，突宣布因租約到期，25日結束營業，不少常客都非常震驚。專家表示，該區為鳳山青年路商圈，整棟透天租金落在4~5萬元。

4小時前

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

近日有網友發文表示，對他來說，新店就只有裕隆城跟家樂福，算是蠻無聊的一個區域，為什麼房價一坪可以賣到快破百萬？既然是這樣的價格，怎麼不乾脆買三鐵共構的板橋呢？對此，信義房屋專家認為，新店價格高的關鍵，其實在於交通，且住新店的話，到台北市也方便。

4小時前

網指「粗暴」！單價破120萬　亞東醫院行情對齊新板特區

板橋亞東醫院指標新案「遠揚之森A+」首批實登掀牌，一口氣揭露165筆，成交單價站穩百萬，最高突破120萬元。在地房仲表示，該案單價驚人，已逼近新板特區行情，並分析亞東醫院商圈新案稀缺，累積不少買盤動能，且緊鄰遠東通訊園區，擁不少高收入科技業買方。

5小時前

山城最美禮物！紀念台紙前董座　2.3億圖書館落成

東勢山城迎來了一份最珍貴的「愛的禮物」，由已故前台紙董事長許良宇父母捐資興建的「許良宇圖書館」，今（26）日正式於東勢區落成啟用。這座造價逼近2.3億元、承載著雙親對愛子深切思念的建築，重塑了東勢的文化地標，更將成為山城孩子探索世界的新門窗。

5小時前

【廣編】楠梓純淨高級住宅區　「遠雄一靚」插旗高大特區

高雄大學特區是楠梓少有「生態城市」代表，同時擁有15分鐘台積電楠梓廠區的優勢，以及2026年底即將完工的新台17線建設利多，15分鐘車程直達三鐵共構左營高鐵站，輕鬆連接美術館特區及高雄市中心，成為房市熱區。

6小時前

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆..

中和11萬戶老公寓延壽！ 內..

傳在地建商每坪167萬拿下　北..

多開5分鐘車省百萬！　太平「房..

可告訴房仲預算有多少嗎？　過來..

健康宅趨勢　彭培業：空氣品質為..

寶雅月砸80萬登左營店王　一查..

「最美海景商場」試營運　在地：..

桃園推「可負擔住宅」　自治條例..

台中最貴舒壓地標！　按摩女王砸..

ETtoday房產雲

最新新聞more

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再..

1350萬買北屯房！家人狂酸「..

有300萬現金！她月薪不到5萬..

標榜比建造成本低！　台南老牌首..

黃金暴漲70%海放房市！　8年..

開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆..

新店房價為何高？　內行曝關鍵：..

網指「粗暴」！單價破120萬　..

山城最美禮物！紀念台紙前董座　..

「遠雄一靚」插旗楠梓高大特區

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366