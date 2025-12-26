黃金暴漲70%海放房市！　8年級房貸族：房產「難賣」所以靠譜

▲黃金價格漲勢猛，光今年漲幅就高達7成。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者項瀚／台北報導

觀察近3年股市、房市、黃金價格，股市連續3年上漲超過2成，黃金光是今年就大漲7成，兩者價格漲幅遠遠海放房市。不過，信義房屋專家表示，從房地合一稅收來看，長期持有滿5年的屋主出售時也是獲利好幾百萬元。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

信義房屋統計近3年股市、房市、黃金等資產價格變化，2023與2024年都是三者齊漲的表現，不過受到政策抑制，房市今年價格出現微幅減少。

股市方面，創下新高且連續3年漲幅超過20%。黃金表現更為勇猛，光今年漲幅就高達7成。股市、黃金漲幅遠遠海放房表現。

▲ 黃金、股市、房市近3年價格漲幅統計 。（AI協作／信義房屋提供、記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「股市今年又寫下新高，漲完AI又產生其他缺貨股，相較4月關稅的低點，到年底足足又噴了1萬點。另外今年全球貴金屬市場上演罕見大多頭行情，黃金、白銀今年全面暴漲，其中黃金年初至今漲幅接近7成，寫下1979年以來的最佳表現。」

房市方面，曾敬德表示：「房市受到第七波管制等影響，一手市場出現交易量大幅量縮，二手市場同樣剩下自用當道，價格波動則是中南部修正幅度大於北部。」

曾敬德表示：「今年債券與房市表現一般，不過從房地合一稅收來看，長期持有滿5年的屋主出售時也是獲利好幾百萬，股市則是持續受惠AI產業，今年若是撐過4月關稅那一波，持有到現在的科技股表現都很突出，但和房市連動的營建股則是還在底部找支撐。」

一位5年前大膽買房的8年級生表示：「股市、黃金雖然累積漲幅大，但對於不是專業投資者的一般人來說，可能很難賺到大錢，首先不敢投入的大量資金、不敢開太大的槓桿；二來是流動性太高，抱不久，就會忍不住賣掉。」

他透露：「買房至今，算算累積未實現獲利超過5成，之前投入股市、黃金，但在震盪中一度賠錢，最終獲利10%就忍不住跑了。某種程度來說，房地產才是最靠譜的投資工具。」

