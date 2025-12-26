【廣編】楠梓純淨高級住宅區　「遠雄一靚」插旗高大特區

▲「遠雄一靚」擁有2,432坪大基地，推出高坪效22-36坪2-3房，從建築設計到內外空間規劃，都導入遠雄最新的「FGN 永續共享概念建築」理念。

楠梓純淨高級住宅區 「遠雄一靚」插旗高大特區

高雄大學特區是楠梓少有「生態城市」代表，同時擁有15分鐘台積電楠梓廠區的優勢，以及2026年底即將完工的新台17線建設利多，15分鐘車程直達三鐵共構左營高鐵站，輕鬆連接美術館特區及高雄市中心，成為房市熱區。今年底上市品牌建商遠雄建設，首度跨進高大特區，在純淨高綠覆的重劃區內，注入遠雄「FGN 永續共享概念建築」規劃理念，打造未來概念輕豪宅「遠雄一靚」。針對科技新貴族群特別規劃區內稀有的戶外泳池公設，營造「渡假villa泳池社區」的舒壓生活型態，讓高壓的工程師在都市壓力中找回靜謐，回家享受自然與放鬆。

「遠雄一靚」建案大門退縮20米，一步一景讓光影、綠意、水聲在走入中庭的途中，沉浸式交織出回家動線的儀式感，除了連結人與自然的互動關係，「遠雄一靚」也盡可能地使用友善環境的建材，全案室內及景觀綠建材佔比達65%以上。

「遠雄一靚」基地規模達2,432坪，規劃22~26坪二房、33 ~36坪三房，戶戶配車，並擁有規劃多戶稀有的邊間兩房戶型，川字型設計可創造「高坪效」。

除了格局讓人一眼心動外，客戶也欣賞2千多坪大社區，建蔽率29%，超低密度開發，營造出水景、環繞式綠廊與森態中庭，像是一座城市綠洲，讓每次回家都是感官與心靈的放鬆儀式。

預約專線07-365-8188。