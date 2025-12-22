ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看完秒心動！　「遠雄一靚」以FGN永續共享搶進台積電核心

▲▼ 遠雄一靚 。（圖／遠雄提供）

▲「遠雄一靚」打造高雄首座FGN永續共享概念建築，吸引大批自住客搶預約。（圖／遠雄提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐南科楠梓園區後，高雄迎來史上最大產業與人口變動潮，大批工程師南移，楠梓高大特區位居「全球最熱科技廊帶」中心，兼具機能、學區與綠地，吸引大量科技人進駐，「遠雄一靚」打造高雄首座FGN永續共享概念建築，吸引大批自住客搶預約。

台積電進駐高雄後，帶動半導體S廊帶成形，P1廠已開始試產、P2廠預計最快年底試產、P3廠正施工中，現在連P4廠也通過環評8月已動工，預計2017年完工，帶來的不只產值，更創造高雄史上最大規模的科技人才流動潮。在S廊帶效應發酵下，楠梓高大特區已被不少工程師視為「不想通勤太久、又有好學區」的首選自住重劃區。

▲▼ 遠雄一靚 。（圖／遠雄提供）

▲楠梓高大特區已被不少工程師視為「不想通勤太久、又有好學區」的首選自住重劃區。（圖／遠雄提供）

實際走進高大特區，可以明顯感受到與市區截然不同的氛圍，區域街廓方正，新大樓林立，學校、公園與住宅穿插其間，綠地比高卻又充滿生活機能，尤其高雄市府近年對高大特區投注相當多資源，從藍田國小、高科實中，到私立康橋國際學校正籌設高雄校區，使整個區域逐漸成形為稀有的「菁英教育聚落」氛圍。

遠雄建設選在高大特區推出新案「遠雄一靚」，並非只是蓋1棟大樓，而是具體落實遠雄累積50年的建築能量，與品牌核心「美好共生 Living Better」，遠雄房地產行銷協理郭昱德表示，遠雄從廠辦、造鎮、二代宅一路進化，如今正式踏入 「FGN 永續共享世代」，強調建築應與環境、社區與人共同成長。

▲▼ 遠雄一靚 。（圖／遠雄提供）

▲遠雄踏入「FGN 永續共享世代」，強調建築應與環境、社區與人共同成長。（圖／遠雄提供）

從基地配置、施工階段、建材選用到住後的能源管理，都統一以永續為主軸。建築全生命週期導入低碳材料、循環利用、節能設備與「被動式設計」，讓住戶「每天的居住行為，都是在降低能耗、提升生活品質」。

尤其被動式設計被建築界視為近10年最受矚目的國際趨勢。透過隔熱、氣密、自然風道與採光配置等設計，使家中在四季皆能維持舒適體感，降低對空調依賴，有效達到節能目標。

▲▼ 遠雄一靚 。（圖／遠雄提供）

▲高大特區街廓方正，新大樓林立，學校、公園與住宅穿插其間，綠地比高卻又充滿生活機能。（圖／遠雄提供）

郭昱德強調，「遠雄一靚」基地達2432坪，建蔽率僅29%，在市區屬於相當罕見的大尺度低密度規劃。入口退縮約 20 米，創造出宛如步入城市森林般的綠意，垂直綠化一路延伸至空中花園，使整棟建築視覺更輕盈，也讓居住者有「建築會呼吸」的舒適感。

郭昱德透露，現階段來人以自住為主，以小家庭與年輕工程師居多，其中，26坪、2房產品最受青睞，不但2房戶戶配雙衛浴，並規劃LDK設計，把客廳、餐廳及廚房結合於同一空間，充分利用公共空間營造家人間的凝聚力，並採減少走道空間浪費的川字型配置，讓2房直接放大空間感，完整呼應新世代家庭對健康、節能與生活品質的期待。


「遠雄一靚」
接待會館：高雄市楠梓區藍田路1001號旁
洽詢專線：(07) 365-8188
個案官網：https://www.fgrealty.tw/8ex6uy

關鍵字：遠雄遠雄一靚台積電楠梓高大特區永續建築科技人S廊帶

看完秒心動！　「遠雄一靚」以FGN永續共享搶進台積電核心

