政府打房「新青安族群」恐被斷頭！　2未爆彈曝光

陳勝宏認為，房價若大幅修正，年輕的新青安族群將首當其衝，恐遭斷頭。

▲陳勝宏認為，房價若大幅修正，年輕的新青安族群將首當其衝，恐遭斷頭。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

目前台灣房市交易量幾乎已經窒息，北市不動產開發公會理事長陳勝宏分析，若央行遲不鬆綁，恐出現二顆「未爆彈」，第一顆是建商資金鏈斷裂，倒閉潮會從小建商蔓延至大建商。相較小建商只有一到二個建案，擁有多個建案的大型建商雖然資本雄厚，但現在央行讓貸款成數受限，加上手邊有餘屋，還得每年負擔最高4.8％的囤房稅，如果同時多個工地卡關，資金鏈一樣會斷裂。

現在中南部已有些小建商倒閉，外界憂心今年倒閉潮恐進一步擴大，陳勝宏直言，建商早已使盡洪荒之力，才得以在金龍海嘯狂風巨浪般的龐大壓力下勉強不致翻船；「若央行仍未適度鬆綁，恐怕終將撐不下去，在這波海嘯中遭到吞沒。」

第二顆未爆彈，則是新青安族群面臨的「斷頭」危機！這也是陳勝宏最擔心的社會問題。截至2025年11月的數據顯示，全台申請新青安貸款累計戶數已達14.4萬戶，平均每戶貸款金額為773萬元，撥款金額高達1.1兆元，若加計舊青安，累計撥款金額更高達2.55兆元。

央行嚴加打房，建案銷售現場冷清，中南部已傳出有小建商倒閉。示意畫面，非當事建商。（資料照片）

▲央行嚴加打房，建案銷售現場冷清，中南部已傳出有小建商倒閉。示意畫面，非當事建商。

「一旦房價大幅下跌，這些新青安的房子就都變成了負資產。」陳勝宏分析，新青安多為小資的年輕族群，當房屋價值低於貸款金額、每個月還得繳利息時，便可能寧可斷頭讓銀行法拍，進而衝擊銀行資產品質，形成金融連鎖反應。

陳勝宏直言：「房價一崩，新青安就變成『負債族群』，這會引發嚴重的社會動盪與金融壞帳。房價是資產的代表，資產縮水，人民就不敢消費，台灣經濟就會跟著下來。」

對於外界普遍認定建商個個「肥滋滋」，從事建築業多年的北市不動產開發公會（建商公會）理事長陳勝宏苦笑地說：「建商現在真的很辛苦！」因為建商現正處於「前有政策打房、後有產業結構壓力」的多重夾殺困境中，他更歸納出台灣營建業面臨的四大挑戰。

目前台灣房市交易量幾乎已經窒息，北市不動產開發公會理事長陳勝宏分析，若央行遲不鬆綁，恐出現二顆「未爆彈」，第一顆是建商資金鏈斷裂，倒閉潮會從小建商蔓延至大建商。相較小建商只有一到二個建案，擁有多個建案的大型建商雖然資本雄厚，但現在央行讓貸款成數受限，加上手邊有餘屋，還得每年負擔最高4.8％的囤房稅，如果同時多個工地卡關，資金鏈一樣會斷裂。

想讓臥室擁有五星級飯店的舒適與質感，從來不靠浮誇裝潢，而是藏在那些看似微小、卻每天真實影響生活的細節裡。只要掌握床品、色彩、氣味與收納的節奏，就能讓日常起居空間，自然流露精品飯店般的從容氛圍。

台中穩居全台第二大城，截至2025年底總人口已達286.8萬人，但房市正面臨「家戶結構劇變」與「金融管制衝擊」的雙重夾擊，讓每戶平均僅2.46人。信義房屋專家認為，台中恰好碰上前幾年房價大幅上漲，購屋民眾只能用居住空間換取預算空間。

想替家中換個新氣象，其實不必大動工程，一桶油漆就能帶來立竿見影的改變。然而，面對滿牆色票，「房間到底該刷什麼顏色？」往往成了最讓人猶豫的一題。

半導體龍頭領漲，台股站上3萬點，但觀察台灣5大科學園區週邊房價，其中4區房價下跌，其中中科沙鹿區大跌超過1成。僅嘉義科學園區的太保、朴子仍維持漲勢。

台中市西屯區七期重劃區豪宅市場出現「難兄難弟」，位於市政路上的知名豪宅案「國家一號院」，罕見同時有2戶中高樓層戶別出現在法拍市場。根據法拍公告，這2戶分別位於13樓與16樓，專家指出，由於一拍底價略高於市場行情，預計一拍流標機率大。

「房市冷卻、消除民眾對價格的預期上漲心理，央行做到了。但價格沒有明顯掉下來，民怨仍在，估2026年央行不會鬆綁第七波管制。」戴德梁行董事總經理顏炳立說。但同時，經濟表現也是房市光明燈，他認為，2026年交易量不會更糟，將呈現量平、價緩修格局。

受到限貸令影響，2025年全台買賣移轉量降至8年新低。2024年第三季樣本數原有6萬多件，2025年同期僅剩3萬7747件，減幅達38％。同期間，平均房貸利率從2.23％上升至2.44％，平均核貸成數則由73.6％下滑至71.8％。

深耕林口多年的家悦建設與家泰建設再度攜手，於林口核心地段推出代表作「璽來登帝璽」。該案坐落於文化三路與八德路口的黃金角地，展現出地王之姿，並以樓高29層的制震崗石建築，重新定義區域高端居住的品味與格調。

